Gran Turismo 7: patch 1.25 disponibile, tutti i dettagli dell’aggiornamento

Gran Turismo 7 riceve oggi la nuova patch 1.25 che includerà diverse novità interessanti oltre all’aggiunta di 4 nuove auto. Il nuovo vedrà l’introduzione della Nissan GT-R NISMO GT3 del ’18, la Maserati Merak SS dell’80, la Nissan Skyline 2000GT-R (KPGC110) del ’73 e la Mazda Roadster NR-A (ND) del 2022.

In aggiunta a queste quattro autovetture, l’aggiornamento introdurrà anche due nuove ambientazioni per gli “Scapes” di Gran Turismo 7, dove poter esporre le proprie auto. Gli scenari sono “Foglie Autunnali”, tratto dalla valle di Nishiazuma in Giappone, e Whitby, zona costiera nella parte orientale dell’Inghilterra. Non mancheranno poi gli immancabili interventi di ottimizzazione con migliorie alle prestazioni e risoluzione di eventuali bug e glitch segnalati dai giocatori.