Droni rumorosi: EASA pubblica le linee guida

Easa ha ufficializzato alcune linee guida per misurare i livelli di rumore per tutti i droni. Si possono stabilire requisiti dei voli con droni in particolari aree.

L’EASA (organizzazione europea per la sicurezza aerea) in relazione ai droni rumorosi ha pubblicato alcune linee guida per misurare il grado di rumore di tutti i droni. Tali linee guida possono essere utilizzate da tutte le autorità nazionali che legiferano sui droni. Un metodo per stabilire i requisiti dei voli con droni in specifiche zone sensibili (parchi o riserve naturali).

Il livello di rumore provocato da un drone è essenziale per la raccolta di idee e la stabilizzazione delle regole e dei limiti al rumore. A questi fattori si dovranno attuare tutti i produttori di droni. EASA ha ufficializzato un metodo standard per misurare il grado di rumore dei droni fino a 600 kg. È il peso standard di tutti i tipi di droni attualmente sul mercato e nei futuri anni. Tale metodo può essere usufruito da produttori, organizzatori di test e operatori per misurare il rumore dei droni.

I nuovi tipi di aeromobili saranno utilizzati in un’ampia varietà di luoghi e introdurranno rumorosità che varieranno in base al design. L’EASA riconosce che i livelli di rumore dei droni sono una preoccupazione per molti cittadini europei. Queste linee guida hanno lo scopo di fornire un metodo di misurazione coerente e aiuteranno a stabilire le aspettative per i produttori, le autorità aeronautiche nazionali e altre autorità pertinenti.

Rachel Daeschler, Direttore della certificazione EASA

Sicuramente ipotizzabile è che i governi nazionali potranno usare il metodo per decidere il volo di droni sulle riserve naturali o in aree urbane. EASA conta sul prossimo sviluppo di un archivio elettronico di dati per misurare il rumore dei droni.