Droni abusivi: la denuncia di Aeroclub Como

Ci sono troppi droni abusivi, ecco che l’Aeroclub Como ha denunciato tale realtà: un pericolo per gli idrovolanti presenti sul territorio da anni. Esistono droni usati dai turisti solo per immortalare bellezze paesaggistiche. Fra questi e anche tra quelli usati per altre attività ci sono numerosi droni senza autorizzazione.

Questo fenomeno è quasi ovunque. I droni con telecamere sono diventati un bene di largo consumo, peccato però che i piloti ne facciano un uso non conforme alle regole. I responsabili sono turisti stranieri, ma anche piloti locali che non si attengono alle disposizioni di Enac. L’Aeroclub di Como presente da tanti anni sul territorio ha seguito la diffusione abusiva dei droni. Una diffusione talmente vasta che dall’Aeroclub hanno dovuto simulare incidenti.

Un metodo efficace per intervenire nel caso in cui tali situazioni si fossero davvero presentate a causa dei droni. Un episodio accaduto è quello di un turista straniero scoperto dalla polizia provinciale mentre riprendeva i paesaggi cittadini con il suo drone. Il tizio ha ricevuto una sanzione di 33mila euro e il sequestro del mezzo. Non è facile conoscere le differenti norme dei diversi paesi europei, ma meglio evitare l’utilizzo dei droni per non incappare in tali situazioni. Sempre meglio prevenire che curare!