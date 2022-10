Black Adam vs Superman: come la DC si sta preparando al nuovo super evento

Black Adam è appena uscito nelle sale cinematografiche, ma gli appassionati si stanno già preparando all’idea di vedere sul grande schermo il Black Adam di Dwayne Johnson contro il Superman di Henry Cavill. Lo stesso The Rock ne ha parlato una settimana fa, ed ora è tornato sulla questione anche il produttore Hiram Garcia.

Garcia ha dichiarato a riguardo:

Non è solo una questione di un evento unico, o di uno scontro. Si tratta di qualcosa più di questo. Vogliamo creare una narrazione lunga mostrando che questi personaggi vivono in un unico universo, e questo li porta a incontrarsi, stando dalla stessa parte o l’uno contro l’altro. Non si tratterà di un unico scontro, e non l’abbiamo mai pensata così. I fan vogliono che sia un percorso che riguarda questi due personaggi che condividono lo stesso universo.

La nuova guida del DC Cinematic Universe sembra proprio essere Dwayne Johnson, sia fuori che dentro lo schermo. A riguardo l’attore ha detto al New York Times:

Questo è un periodo unico all’interno del genere supereroistico, in cui vengono introdotti nuovi personaggi di tutti i tipi, sia alla Marvel che alla DC. Il lancio di Black Adam avviene in un momento in cui c’è stato un cambio di leadership alla Warner Bros. ed anche dentro la DC. Mi sento molto sicuro riguardo alla direzione che assumerà il DC Universe. Serve strategia e leadership. Non serve guardare alla Marvel cercando di imitarla. Noi vogliamo essere la DC, e farlo a modo nostro.

Già in un altro articolo avevamo parlato del fatto che Dwayne Johnson potrebbe essere il nuovo Kevin Feige dell’universo DC, una figura carismatica capace di guidare i progetti della DC Films sia fuori che dentro lo schermo.

Proprio per quanto riguarda il progetto di Black Adam vs Superman, sembra che sia stato lo stesso Dwayne Johnson a spingere su questa idea. Ecco le sue parole a riguardo:

Arrivare a fare Black Adam vs Superman è l’obiettivo- ha detto- L’ho dichiarato un po’ di volte che questo è l’inizio di una nuova era per il DC Universe. Stiamo aggiungendo nuovi personaggi, e non stiamo realizzando un sequel, è una storia su Black Adam. Due anni fa nessuno lo conosceva. In questa nuova era del DC Universe vogliamo ascoltare i fan, per dargli ciò che loro desiderano. Per anni si è attesa una cosa del genere, e siamo arrivati all’inizio di una nuova era del DC Universe.

Sembra che già lo stesso film su Black Adam sia rivelatore su questa possibilità. Vedremo se e quando compariranno sul grande schermo questi due character contrapposti. Nel frattempo Superman contro Black Adam si sono visti in un cartone animato del 2010 intitolato Superman/Shazam!: The Return of Black Adam, facente parte di DC Showcase. Ecco un video dei due contrapposti.