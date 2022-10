Superman: Henry Cavill torna ufficialmente nel ruolo, dove è prevista la sua presenza?

Spoiler alert su Black Adam: l’articolo contiene un piccolo spoiler sul modo in cui Superman viene citato nel nuovo film DC.

Dwayne Johnson, nelle interviste relative a Black Adam, ha implicitamente ammesso che Superman tornerà a far parte della saga cinematografica dei supereroi DC, e con l’ormai iconico volto di Henry Cavill. Si tratta di qualcosa per cui ha letteralmente combattuto per anni, cercando di dar voce alle richieste dei fan, letteralmente scavalcando il capo della divisione cinematografica DC Walter Hamada (poco convinto del progetto di ritorno) e andando a chiedere l’intervento diretto di Michael De Luca e Pam Abdy, a capo degli Studios WB.

Quando e come tornerà, a questo punto, Cavill? Sono già sbucate online le clip (subito rimosse per violazione di copyright) della scena post credit di Black Adam in cui Superman incontra l’antieroe interpretato da The Rock: nient’altro che un preludio a quel che verrà, ma abbastanza per infiammare gli animi e innalzare l’hype. Si tratterebbe, a quanto pare, di un’aggiunta dell’ultimo momento, girata a settembre, quando il film era già pronto: non ha, dunque, impatto sulla trama dello stesso ma sarebbe semplicemente un trampolino di lancio verso il futuro.

Johnson amerebbe girare un film in cui si confronta direttamente con il figlio di Krypton. Non ci sarebbe, tuttavia, al momento nessuno script in merito, solo l’idea dell’ex wrestler. Il progetto, per quanto allettante, sarebbe complesso da affrontare soprattutto perché andrebbe in conflitto con l’idea che il prossimo film con Black Adam dovrebbe vederlo confrontarsi con la sua nemesi “buona”, Shazam. Staremo a vedere.

Ad ogni modo, ora che Cavill è di ritorno, è praticamente confermato un “Man of Steel 2”, ancora senza un copione. Secondo alcuni il progetto sarebbe stato proposto a Christopher McQuarrie, con cui l’attore britannico ha già lavorato, ma il cineasta ne avrà ancora per un pezzo poiché impegnato con la saga di Mission:Impossible.

Questo, tuttavia, non andrebbe necessariamente in contrasto col progetto del superman di colore annunciato tempo fa, che dovrebbe essere ambientato in un contesto narrativo alternativo, un po’ come il Joker di Todd Phillips o il Batman di Matt Reeves.

Leggi anche: