Bario: ritrovato nell’atmosfera di due pianeti alieni

L'elemento è troppo pesante per ritrovarsi nella parte più alta dell'atmosfera dove è stato rilevato.

20—Ott—2022 / 10:45 AM

Due esopianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal Sole presentano una caratteristica particolare e inusuale: nella parte alta della loro atmosfera è stato ritrovato il Bario, un elemento troppo pesante per trovarsi lì dove è stato individuato.

La scoperta, fatta grazie al Very Large Telescope (Vlt) dello European Southern Observatory (Eso), in Cile e pubblicata sulla rivista Astronomy & Astrophysics, ha sollevato molte domande sulle caratteristiche di questi pianeti al di fuori del sistema solare.

I ricercatori, guidati dall’Università di Porto e dei quali fanno parte diversi italiani dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf), non sono stati ancora in grado di comprendere come la presenza del Bario nella parte alta dell’atmosfera sia possibile.

I due pianeti, WASP-76 b e WASP-121 b, sono due giganti gassosi super-caldi di dimensioni simili a quelle di Giove. Entrambi orbitano molto vicini alle loro stelle e impiegano giusto 1-2 giorni per ruotare attorno alla propria stella. La loro temperatura superficiale può superare anche i 1000°C e possono dar luogo a fenomeni estremi: i ricercatori ritengono che su WASP-76 b possa piovere Ferro.