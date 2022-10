Smartworking: arriva il visto di “nomade digitale”

Se non ami le giornate fredde e piovose autunnali e invernali, allora puoi fuggire verso mete estive e calde grazie al visto “nomade digitale”. I paesi che hanno aderito di recente all’iniziativa sono tre. Il Portogallo ha ufficializzato un visto di lavoro relativo ai lavoratori a distanza, che potrebbero vivere e lavorare nel paese richiesto per 12 mesi. Il Portogallo ha una temperatura mite, è pieno di cultura fra natura e relax, ideale per una vacanza di lavoro. Oggi il visto di lavoro permette di vivere e lavorare nel paese purché si guadagni più del salario minimo portoghese. Attualmente è di 822,50 euro al mese impegnandosi di vivere lì per la maggior parte dell’anno.

Per avere il vantaggio del visto di lavoro a distanza del Portogallo bisogna essere impiegati da una società straniera. Inoltre, serve anche provenire da un paese che non è nell’UE o nel SEE. Dopo c’è la Malesia, dove il visto di lavoro attira le persone che lavorano da remoto e possono vivere ovunque. Si può lavorare in Malesia per 90 giorni, ma con le nuove normative anche 2 anni. La tassa iniziale per il visto è di 1.000 ringgit (circa 250 Euro). Con coniugi o figli costerà 500 ringgit in più (circa 150 euro) ciascuno.

Infine, la Colombia dove i nomadi digitali possono vivere e lavorare soggiornando per soli 90 giorni (rinnovabili per altri 90). Si è estesa la possibilità fino a due anni a patto di rispettare questi criteri a partire dal 22 ottobre:

un passaporto valido

un’assicurazione sanitaria

una lettera del datore di lavoro per dimostrare l’occupazione

Un modo per godere della possibilità di soggiornare in una di queste bellissime località. Basta preparare la valigia e partire all’avventura. Una soluzione per visitare il mondo lavorando!