Priscilla: Sofia Coppola parla delle differenze con il film Elvis

Subito dopo l’uscita del film Elvis si è diffusa la notizia dello sviluppo di un lungometraggio su Priscilla, la storica moglie del re del rock’n’roll, che avrà la firma di Sofia Coppola. La filmmaker ha parlato di recente delle differenze tra il suo lungometraggio e quello di Baz Luhrmann.

Nelle parole di Sofia Coppola:

Ho adorato l’approccio avuto da Baz per il suo film, che si è sviluppato come fosse un collage. Si tratta però di qualcosa di diverso rispetto al mio progetto, perché in Elvis la figura di Priscilla era marginale, e sono contenta che non sia entrato a fondo in quella storia, così che lo possa fare io. Non ho mai pensato che stessimo lavorando sulla stessa cosa. Sono contenta del successo di Elvis, ed ora il pubblico avrà a breve distanza un’altra produzione dedicata a Priscilla. Penso possa essere interessante avere due interpretazioni diverse dello stesso periodo.