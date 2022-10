OnePlus 11, niente ‘Pro’: l’azienda cinese torna alle origini nel tentativo di creare meno confusione

19—Ott—2022 / 10:00 AM

Un anno fa OnePlus ha presentato il suo nuovo flagship: il OnePlus 10 Pro. Pro rispetto a cosa? Bella domanda, perché il OnePlus 10 ‘liscio’ non è mai uscito (mentre più recentemente è uscito il 10T).

Una scelta di branding che ha lasciato più di qualcuno (noi inclusi) piuttosto perplesso. Ma dal prossimo anno cambia tutto. OnePlus intende tornare sui suoi passi, per quanto top di gamma, il prossimo smartphone di punta del marchio dovrebbe chiamarsi semplicemente OnePlus 11.

A suggerire questo cambio di rotta è il tipster Max Jambor, che in passato aveva svelato con largo anticipo alcune novità di OnePlus. «Il prossimo top di gamma si chiamerà semplicemente OnePlus 11», ha detto, aggiungendo che da quel che gli risulta «nel 2023 non è previsto nessuno smartphone Pro, quantomeno non nel primo trimestre».

E poi, facendo maggiore chiarezza, ha spiegato che il OnePlus 11 «avrà comunque specifiche da top di gamma, semplicemente questa volta non ci sarà Pro nel nome».

Sul tema è poi intervenuto anche OnLeaks, tipster ancora più noto, che ha affermato di avere «sentito la stessa identica cosa dalle mie fonti». A prescindere da quello che sarà il suo nome, il prossimo top di gamma di OnePlus verrà presentato tra gennaio e marzo.