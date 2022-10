Lucca Comics & Games 2022 ospiterà l’anteprima di Dragonero, la serie animata

19—Ott—2022 / 11:15 AM

Debutta in anteprima mondiale a Lucca Comics & Games 2022 la serie animata Dragonero. I Paladini, tratta dal fumetto creato da Luca Enoch e Stefano Vietti, una coproduzione internazionale Sergio Bonelli Editore insieme a Rai Kids, PowerKids e NexusTV. Un evento attesissimo che celebra lo storico esordio di Bonelli nel settore dell’animazione festeggiato con tantissime iniziative, incontri, installazioni e appuntamenti all’interno della manifestazione più amata dedicata al mondo dell’entertainment.

Ecco il trailer.

SABATO 29 OTTOBRE: L’ANTEPRIMA ASSOLUTA AL TEATRO DEL GIGLIO

Sabato 29 ottobre alle ore 10.30 al Teatro del Giglio, dove sarà allestito uno speciale Blue Carpet, verranno presentati in anteprima mondiale i primi quattro episodi della serie animata che approderanno prossimamente su Rai Gulp e RaiPlay. L’evento sarà preceduto da un eccezionale raduno di cosplayer legati al mondo fantasy che dal mattino si ritroveranno in Piazza San Michele. Qui alle 9.40 si esibiranno anche i Miwa e i suoi componenti, la Cartoon Marching Band n°1 in Italia. Sul palco del Giglio saranno presenti Michele Masiero, Direttore Editoriale di Sergio Bonelli Editore, Luca Milano, Direttore di Rai Kids, Emanuele Vietina, Direttore di Lucca Comics & Games e Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia. Ad accompagnarli un quintetto di fiati, che sul palco suonerà la sigla della serie animata.

LE INSTALLAZIONI A TEMA E LA CASA DEI PALADINI

I personaggi di Dragonero invaderanno non solo il Teatro del Giglio ma anche le strade della città con personalizzazioni e gigantografie, da Piazzale Verdi all’area del gigantesco stand Sergio Bonelli Editore che proporrà un ledwall da 5×2,5 m dove in rotazione sarà proposto il trailer. Sempre all’interno dello stand Bonelli l’atmosfera musicale sarà arricchita dalla sigla di Dragonero. L’Auditorium Agorà diventerà uno dei Dragonero Point: la Casa dei Paladini. Uno spazio totalmente brandizzato – con una straordinaria area dedicata alla Photo Opportunity – che proporrà, sin da venerdì 28 ottobre, la proiezione del primo, atteso episodio della serie. Ogni giorno in quest’area esclusiva, dove saranno a disposizione anche le maschere di carta di Gmor, Myrva e Ian, si svolgeranno incontri e approfondimenti e, dopo la grande première del 29 ottobre al Teatro del Giglio, sarà possibile assistere alla proiezione di tutti e quattro i primi episodi della serie. Chi avesse paura di smarrirsi tra le tante iniziative troverà evidenziati sulla Mappa ufficiale di Lucca Comics & Games i Dragonero points, gli spazi speciali dedicati a Dragonero nella manifestazione.

I PANEL ALLA CASA DEI PALADINI

Alla Casa dei Paladini (il Dragonero point dell’Auditorium Agorà) tantissimi panel per fan e addetti ai lavori saranno dedicati ad approfondimenti sulla creazione della serie e sui segreti della transmedialità. Ecco i titoli degli incontri: Dal fumetto al 3D CGI, la sfida impossibile; Come dare voce e musica a un fumetto che diventa animazione; Dalla tavola a fumetti allo schermo; I segreti della regia; Come si scrive una serie animata; Produrre una serie animata; Dragonero incontra Dampyr: dal fumetto al cinema, il lavoro della scrittura; Un altro tassello del mondo multimediale di Dragonero: arriva il videogioco.

LA MOSTRA ALL’ORATORIO SAN GIUSEPPE

All’Oratorio San Giuseppe sarà allestita una mostra che permetterà ai fan di scoprire le incredibili tavole disegnate da Luca Genovese e colorate da Emiliano Mammucari.

I NUOVI PROGETTI EDITORIALI ALLO STAND BONELLI

Per festeggiare il debutto della serie animata a Lucca Comics & Games arrivano in esclusiva anche tre nuovi prodotti editoriali:

lo speciale Artbook della serie con immagini, approfondimenti e curiosità

il primo numero del Magazine dedicato ai più piccoli con in omaggio l’action figure di un drago per entrare nel mondo fantasy di Dragonero

l’albo Dragonero, Le mitiche avventure, che ospita i fumetti dei giovani Ian, Myrva e Gmor con il look and feel dei personaggi della serie

GLI AMBASSADOR DELLA SERIE ANIMATA

Ecco gli straordinari Ambassador della serie che arriveranno a Lucca per festeggiare l’anteprima:

Rebby e Molly: racconteranno la Dragonero Experience sui loro canali social e saranno presenti in fiera per partecipare all’anteprima di Dragonero e a speciali sessioni di firmacopie allo stand Bonelli, dove autograferanno il Magazine della serie animata brandizzato in esclusiva con il loro logo.

Maurizio Merluzzo: accompagnerà i suoi fan sui social alla scoperta del fantastico mondo di Dragonero, parteciperà all’anteprima del Giglio e sarà l’attesissimo protagonista di una Variant Cover dell’albo Dragonero, le mitiche avventure, disponibile allo stand dove saranno organizzate anche sessioni di firmacopie.

LA SIGLA DELLA SERIE ANIMATA

La sigla di Dragonero echeggerà per tutta Lucca. Oltre a essere diffusa all’interno stand Bonelli, verrà eseguita da un quintetto di fiati nel corso dell’anteprima di sabato al Teatro del Giglio. Inoltre, speciali flash mob in alcuni dei giorni della fiera permetteranno ai visitatori di Lucca di ascoltare le note del mondo di Dragonero in piazza Antelminelli, davanti allo stand Bonelli.

I SOCIAL

Per tutti i fan di Dragonero sarà inoltre possibile scoprire curiosità e notizie e seguire eventi live sulla serie animata attraverso i canali social ufficiali di Sergio Bonelli Editore e di Rai Gulp.

LE PIGOTTE

Sergio Bonelli Editore e Unicef Italia di nuovo insieme per una speciale edizione delle Pigotte. Dopo Dylan Dog, Zagor, Cico e Nathan Never, arrivano a Lucca Comics & Games 2022 le Pigotte dedicate a Ian e Gmor. Le speciali bambole, pezzi unici, saranno disponibili presso lo stand UNICEF presente in fiera nello spazio Family Palace.

IL “CALENDARIO DELLA SERIE DRAGONERO” A LUCCA COMICS & GAMES

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre, presso Oratorio San Giuseppe:

Mostra sulla serie Dragonero I Paladini, coi disegni di Luca Genovese colorati da Emiliano Mammucari.

Da venerdì 28 ottobre a martedì 1 novembre, presso il Dragonero point dell’Auditorium Agorà,

la Casa dei Paladini: proiezione in rotazione degli episodi della serie. Area Photo Opportunity.

Venerdì 28 ottobre, ore 11:30-12:30, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: incontro Dragonero – La serie animata ospita Dampyr – Il Film: dal fumetto al cinema, il lavoro della scrittura. Michele Masiero dialoga con Mauro Boselli, Vincenzo Sarno, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Alberto Ostini, Giovanni Mattioli e Antonio Navarra.

Venerdì 28 ottobre, ore 16:00-17:00, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: incontro Un altro tassello del mondo multimediale di Dragonero: arriva il videogioco. Vincenzo Sarno dialoga con Ivan Venturi, Marco Pirruccio e Massimo De Pasquale.

Venerdì 28 ottobre, ore 17:00-18:00, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: incontro Dragonero la serie animata: dal fumetto al 3D CGI, la sfida impossibile. Antonio Navarra dialoga con Corrado Virgili, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Vincenzo Sarno e Enrico Paolatonio.

Sabato 29 ottobre, ore 9:00, presso Piazza San Michele:

Raduno cosplayer a tema fantasy in omaggio a Dragonero.

Sabato 29 ottobre, ore 9:40, presso Piazza San Michele:

Concerto dei Miwa in omaggio a Dragonero.

Sabato 29 ottobre, ore 10.30-12.30, presso Teatro del Giglio:

Anteprima mondiale dei primi quattro episodi della serie animata Dragonero I Paladini.

Domenica 30 ottobre, ore 14.00-15.00, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: incontro Dragonero – La serie animata: come dare voce e musica ad un fumetto che diventa animazione. Vincenzo Sarno dialoga con Antonio Navarra, Giovanni Mattioli, Mattia Fioravanti, Fabio Gregorio, Silvio Amato e Stefania Patruno.

Domenica 30 ottobre, ore 17.00-18.00, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: Incontro Dragonero – La serie animata: dalla tavola a fumetti allo schermo, i segreti della regia. Vincenzo Sarno dialoga con Enrico Paolatonio, Antonio Navarra, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo e Sabrina Callipari.

Martedì 1 novembre, ore 11.45-12.30, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: Incontro Dragonero – La serie animata: come si scrive una serie animata. Vincenzo Sarno dialoga con Antonio Navarra, Giovanni Mattioli, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Federico Rossi Edrighi, Stefano Vietti e Luca Enoch.

Martedì 1 novembre, ore 15.00-16.00, presso il Dragonero point la Casa dei Paladini dell’Auditorium Agorà: Incontro Dragonero I Paladini: come si produce una serie animata. Antonio Navarra dialoga con Vincenzo Sarno, Giovanni Masi, Mauro Uzzeo, Federico Rossi Edrighi, Luca Genovese e Luca Milano.

Presso lo Stand UNICEF situato in Family Palace: reperibili le due esclusive Pigotte di Ian e Gmor.