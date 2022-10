LEGO® Minecraft: ecco i 5 migliori set disponibili

Abbiamo racchiuso per voi dentro questo articolo, i 5 migliori set di LEGO® Minecraft disponibili per l'acquisto.

LEGO® e Minecraft vanno a braccetto ormai da tempo, con produzioni davvero interessanti che riescono non solo a divertire i fan del titolo Mojang, ma che grazie al loro stile fatto a mattoncini, incarnano alla perfezione lo spirito del videogioco. Per questo abbiamo deciso di proporvi 5 prodotti della linea, quelli che noi riteniamo essere i migliori.

1. Il Capanno della Volpe (21178)

Il primo set di cui parliamo oggi è Il Capanno della Volpe, ricco di spazio al suo interno per giocarci in molti modi e con uno stile esteticamente davvero gradevole, perfetto per essere esposto in qualunque spazio dedicato. Questa casa a forma di volpe ha un retro aperto e un tetto sollevabile per disporre facilmente i mobili al suo interno. All’esterno ci sono un cucciolo di volpe, una volpe adulta e una volpe artica da nutrire con dolci bacche prima che vadano a dormire.

Il set in questione ha 193 pezzi in totale, ha delle dimensioni di 10 cm di altezza, 17 cm di larghezza e 12 cm di profondità, e può essere acquistato presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

2. I Campi d’Allenamento (21183)

Parliamo adesso di questo grande playset molto dettagliato e versatile: è capace di offrire ore e ore di gioco in una costruzione decisamente versatile. Nel piano superiore possiamo vedere un dojo dove si allenano i guerrieri, mentre sotto possiamo trovare una caverna comprensiva di incudine, fornace e altri oggetti per realizzare armi di ogni tipo.

Il set è alto 24 cm, largo 24 cm e profondo 15 cm, ed è disponibile presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

3. Il villaggio Abbandonato (21190)

Ecco un set frammentato, diviso in varie parti, pronto per essere giocato da solo o per essere implementato in altre costruzioni. Parliamo del Villaggio Abbandonato, che nelle sue quattro sezioni permette di provare tipologie diverse di costruzioni: abbiamo la casa del cacciatore di zombi, il luogo di lavoro di un abitante del villaggio, un campo di zucche di un contadino e una casa abbandonata con zucche e un gatto nero.

Questo set ha 422 pezzi, è alto 8 cm, largo 14 cm e profondo 10 cm, e lo potete trovare presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

4. La Casa dei Funghi (21179)

Un altro set davvero molto interessante che ci sentiamo di consigliare, è questa Casa dei Funghi che, oltre ad offrire un piacevole colpo d’occhio una volta costruita nella sua interezza, consente diversi gradi di interazione per far divertire bambini e adulti appassionati di Minecraft. Innanzitutto tetto e pareti possono essere sollevati e spostati per lasciare libertà all’esplorazione degli interni e, per offrire un bel grado di interazione, all’interno del set è possibile trovare Alex, l’eroe di Minecraft, un fungo e soprattutto un Cavalcatore di ragno, perfetto per simulare combattimenti improvvisi.

Il playset è composto da 272 pezzi e occupa le seguenti dimensioni: 10 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 15 cm di profondità. Come sempre, potete acquistarle nei LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.

5. Le Segrete dello Scheletro (21189)

Il playset in questione, che chiude la nostra classifica, è un set che mostra uno speleologo combattere contro scheletri ostili. L’ambiente è formato da vari dettagli, a partire dalla grotta di speleotemi con stalagmiti e stalattiti, passando poi per una caverna lussureggiante con cespugli e viti (e un generatore di scheletri girevole).

Il set è decisamente grande con i suoi 364 pezzi, con un’altezza di 14 cm, una larghezza di 19 cm e una profondità di 14 cm, disponibile presso i LEGO Store, su Lego.com, nei migliori negozi di giocattoli e su Amazon.