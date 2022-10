LEGO Hulkbuster: ecco le immagini e tutti i dettagli

Il 9 novembre sarà disponibile per l’acquisto Hulkbuster della LEGO, si tratta di un pezzo iconico proveniente direttamente dal Marvel Cinematic Universe. L’accesso in anteprima VIP per il set inizierà il 4 novembre.

Queste sono alcune immagini di Hulkbuster della LEGO.

A comporlo sono in totale 4049, con un’altezza di 52 centimetri ed una larghezza di 47. Il prezzo di Hulbksuter è di 549,99 euro. Eccone la descrizione:

Equipaggiati: Con la caratteristica armatura rosso scuro e oro.

Il più grande mech LEGO® mai realizzato

Oltre 52 cm di altezza, più di 4.000 pezzi.

Oltre 52 cm di altezza, più di 4.000 pezzi. Mettilo in posa

La parte superiore dell’armatura è completamente articolata per illimitate possibilità di esposizione.

La parte superiore dell’armatura è completamente articolata per illimitate possibilità di esposizione. Illuminalo

Accendi i reattori ad arco nelle mani e nel petto (3 mattoncini luminosi inclusi).

Accendi i reattori ad arco nelle mani e nel petto (3 mattoncini luminosi inclusi). Nuovi pezzi LEGO®

Include nuovi elementi, come i mattoncini dorati e fluorescenti.

Include nuovi elementi, come i mattoncini dorati e fluorescenti. Un pezzo da esposizione

Il supporto include una minifigure di Tony Stark con l’armatura Mark 43.

Il supporto include una minifigure di Tony Stark con l’armatura Mark 43. Potenza interna

Sotto le placche dorate del petto si trova uno spazioso abitacolo, in cui posizionare il personaggio di Iron Man LEGO® Marvel (76206). In vendita separatamente.

Ricordiamo che la Hulkbuster nasce come tentativo di Tony Stark di produrre qualcosa in grado di contrastare la forza di Hulk. Nei fumetti l’armatura compare a metà degli anni 90, in Iron Man #304, mentre nei film abbiamo potuto vederla in Avengers: Age of Ultron.