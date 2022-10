Isola di San Pietro: colonia felina nelle Cheradi, a Taranto

A Taranto è stata censita una grande colonia di gatti, si trova esattamente sull’isola maggiore dell’arcipelago delle Cheradi, la cosiddetta isola di San Pietro. Una porzione di stabilimento elioterapico è stata messa a disposizione dei cittadini. Questi si possono recare lì in estate e altri invece vivono lì tutto l’anno. Ci sono i militari da una parte e i gatti dall’altra. Ecco che alcune settimane fa un’associazione di volontariato è stata avvertita della difficoltosa gestione sanitaria di una colonia felina molto grande. Era necessario un intervento veterinario per i gatti.

La segnalazione ci è arrivata da alcuni bagnanti che ci hanno contattato. Il problema era che non potevamo arrivare lì a nuoto. Abbiamo comunque deciso di raccogliere questa sfida. Immediatamente ci siamo messi in movimento per coinvolgere tutte le istituzioni coinvolte, dal Comune di Taranto al Dipartimento veterinario della ASL, dalla Marina Militare ai Vigili del Fuoco, passando per la Cooperativa Kratos e Kyma Mobilità. La cosa bella è che abbiamo trovato subito grande disponibilità e grande entusiasmo.