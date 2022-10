DJI AGRAS T40: efficiente drone agricolo

Nell’ambito dei droni, DJI è il top fra tutti, si occupa di droni agricoli e ricopre tutti i tipi di mansioni aeree con droni. Il DJI AGRAS T40 sta avviando un nuovo concetto di agricoltura. Distribuire fitofarmaci è possibile in modo preciso grazie anche a camere iperspettrali o multispettrali, senza il trasporto fatto da droni. Il DJI AGRAS T40 è un drone davvero grande, quello più grande prodotto finora da DJI.

Il suo serbatoio ha una capacità di 40 litri che viene irrorato con un innovativo sistema di spargimento a doppia atomizzazione con valvole centrifughe. Le pompe hanno una portata di 12 litri al minuto. Inoltre, è pieghevole, facilmente trasportabile, ha le eliche contrapposte che erogano più potenza rispetto a versioni piccole di AGRAS. Può irrorare venti ettari all’ora, la resa del lavoro quindi è molto più alta.

Il DJI Agras T40 ha sistemi di sicurezza più moderni, uno è il Radar Phased Array. Esso ha una visione binoculare, che evita qualsiasi ostacolo durante il volo di spargimento. Ha una telecamera FPV regolabile da 12 megapixel ad altissima risoluzione per ricognizioni o controllare il campo e raccogliere immagini per la mappatura. Il drone, in pratica, ha tutto sotto controllo.