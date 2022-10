Black Adam: Rotten Tomatoes lo classifica negativamente, critica spaccata

Farà il suo esordio domani, 20 ottobre, il film su Black Adam con Dwayne Johnson protagonista, ma su Rotten Tomatoes il lungometraggio è già stato giudicato in maniera negativa. Sull’aggregatore di recensioni Black Adam ha ottenuto solo il 54% di critiche positive, il punteggio più basso per la DC dai tempi di Justice League. Si tratta di giudizi che contrastano con le prime recensioni arrivate online, e che parlavano positivamente del film.

Eric Francisco di Inverse parla di un prodotto che “si ritrova a perdere molte delle qualità d’intrattenimento che avrebbe potuto avere”. Casey Chong di Casey’s Movie Mania ha descritto Black Adam come “un film che, a dispetto di alcuni promettenti momenti e della capacità di Dwayne Johnson di rubare la scena, si ritrova ad essere piuttosto incostante”.

Sono in diversi i critici che parlano di una presenza importante di Dwayne Johnson, ma di un film che non riesce ad aggiungere altro. Joey Magidson di Awards Radar ha detto:

Black Adam ha Dwayne Johnson, ma gli manca tutto il resto per legittimarsi ed essere consigliabile.

Il rovescio della medaglia, però, vede altri critici che hanno sostenuto come la performance di Dwayne Johnson sia in grado di sopperire a tutto il resto.

Una settimana fa le prime critiche arrivate online avevano più che elogiato il lungometraggio. Steve Weintraub di Collider aveva dichiarato:

The Rock è fantastico nei panni di Black Adam. Ha passato dieci anni a prepararsi per questo ruolo, ed ha fatto fuori tutti quelli che si frapponevano sul suo cammino. Non vedo l’ora di guardare il sequel.