Apple ha aumentato in gran segreto il prezzo di moltissimi suoi prodotti

19—Ott—2022 / 9:06 AM

Approfittando del lancio dei nuovi iPad Pro e iPad di 10a generazione, Apple ha ritoccato i prezzi di alcuni dei suoi prodotti di punta. Ovviamente il ritocchino è peggiorativo, nel senso che i prezzi sono stati alzati. Peraltro non è nemmeno la prima volta che succede.

Il prezzo dell’iPad di 9a generazione schizza in alto di ben 50€. Fino a ieri mattina costava 389€, oggi costa 439€. Ben 50€ in più, probabilmente per evitare che diventasse troppo conveniente rispetto al nuovo iPad 10a Gen. La versione da 256GB è passata da 449 a 639 euro.

Prezzi matti anche per l’iPad Mini. Se ieri mattina lo si poteva acquistare a 559 euro, oggi bisogna spendere esattamente 100 euro in più. Nel caso della versione da 256GB l’aumento è addirittura di 130€: da 659 a 729 euro.

Aumenta anche l’iPad Air, questa volta di ben 90€. Da 699 a 789 euro, mentre la versione da 256GB passa da 869 a 989 euro. Nemmeno le due Apple Pencil (1a gen e 2a gen) e la Smart Keyboard sono state risparmiate: rispettivamente sono aumentate di 20, 14 e 20 euro.

Approfittando della presentazione dei nuovi iPhone 14, Apple aveva aumentato anche il prezzo dell’iPhone SE. Anche in quel caso il prezzo era stato modificato in gran segreto, senza annunci di alcun tipo. La buona notizia è che per il momento tutti questi prodotti possono ancora essere acquistati ai vecchi prezzi su Amazon.