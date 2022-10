10 film horror cinesi per conoscere questo genere da brivido

Nicole Johnson una volta ha detto che “i film che ti terrorizzano oggi potrebbero migliorare le tue risposte alla paura domani e potrebbero fornire sollievo dall’ansia e dallo stress”. I buoni film horror dovrebbero avere paura, sorpresa, suspense e mistero. I film horror cinesi di solito sono quattro tipi, film horror di Hong Kong, film horror soprannaturali, film horror psicologici e film horror-thriller. Il primo film horror cinese è stato Song at Midnight, basato sul libro The Phantom of the Opera, e diretto da Ma-Xu Weibang nel 1937.

“Sebbene l’ondata cinematografica dell’horror dell’Asia orientale in occidente sembri essere passata dagli anni 2000, ciò non significa che i film di quella regione non reggano ancora o manchino degli stessi meriti. In verità, alcuni di loro sono anche migliori ora che ogni risentimento verso la tendenza a importare e ricostruire l’horror asiatico è svanito. Come le regioni e i paesi vicini, la Cina e altri territori guardano al folclore e alla cultura nativa quando si scrive l’orrore. Anche con le apparizioni e altri demoni macabri presenti, la varietà in generale L’horror cinese è più sorprendente del previsto. E questi dieci film horror specifici in lingua cinese sono assolutamente terrificanti”.

Malignant (2021)

È un film horror diretto da James Wan. La storia parla di due sorelle. Una è Sydney, che è molto ottimista, e l’altra è Madison, che può vedere feroci omicidi che accadono nella vita reale. Tutto questo accade dopo essere sopravvissuta alla barbara relazione con suo marito. Madison, Sydney, un detective di nome Kekoa Shaw e la sua partner Regina cercano di risolvere questo mistero.

Cosa c’è di più spaventoso: mostrare un omicidio dal punto di vista dell’assassino o della vittima? Non c’è una risposta sbagliata, il punto della domanda è che la complicità inquietante dello spettatore può essere agghiacciante quanto il terrore di un pericolo immediato.

La prima metà di Malignant, un altro franchise horror di empia redditività, mette in atto un esercizio apparentemente progettato per testare entrambi i lati di quell’equazione. Per la speranzosa madre Madison (Annabelle Wallis), l’ultimo di una serie scoraggiante di aborti spontanei ha avuto un effetto collaterale inquietante. È stata tormentata da sogni vividi in cui è rimasta a guardare mentre una figura dall’aspetto slanciato massacra estranei, visioni che presto si rivelano essere scorci di eventi reali. Sebbene la nostra protagonista non sia quella che incontra il suo creatore, è comunque disturbata dalla sua parte riluttante nel processo e dovremmo provare lo stesso.

Per buona parte del film, quel rudimentale gioco di prospettiva è la dimensione più avvincente delle scene che si rivelano più interessanti da pensare che da guardare.

Tutto cambia intorno al punto intermedio, mentre la sceneggiatura cambia marcia in un piacevole registro della follia del film di serie B, ma ci vuole troppo delle quasi due ore di esecuzione per arrivarci. Wan e la sceneggiatrice Akela Cooper hanno un gancio robusto e memorabile tra le mani, abbastanza buono – diciamo solo che le stranezze mediche si sono rivelate una fonte affidabile di bizzarre grottesche per molti prima di loro.

e solo avessero riposto più fiducia nella vera natura della loro premessa e si fossero appoggiati completamente al lato più bizzarro del body horror. Invece di cercare la sofisticatezza di Cronenberg e arrivare a breve, farebbero meglio ad abbracciare la quasi assurdità di oggetti di culto a basso costo come Basket Case fin dall’inizio. Come uno dei suoi personaggi chiave, questo film prende vita solo quando si trasforma nella cosa che stava nascondendo.

Ghost Leader (2020)

Diretto dal coreano Doo-hyun Hong, di cui non riusciamo a trovare alcuna informazione, e interpretato da Gina Jin di SWAT e Song of the Assassins e Chao Jiang da Il gioco del desiderio e che interpreta Ao Bing in un nuovo film di NeZha, questo film horror racconta la storia di un’assistente di volo che incontra un “leader fantasma”, uno spirito che aiuta chi soffre di perdita di memoria a recuperare i propri ricordi, ma con conseguenze malvagie.

Essendo un film horror cinese, è meglio affrontarlo con cautela. Tuttavia, se la storia ci ha mostrato qualcosa, quando al timone ci sono registi coreani o giapponesi, i risultati sono generalmente molto soddisfacenti.

Abduction: Minaccia dal cielo (2019)

È un film horror di fantascienza diretto da Ernie Barbarash. I protagonisti principali sono Scott Adkins e Andy On nei panni rispettivamente di Quinn e Conner. La storia parla di Quinn e Connor, che iniziano una missione di salvataggio per salvare i loro cari. Sono stati rapiti da esseri misteriosi.

Andy On e Scott Adkins prendono a calci una seria quantità di nemici in questo ibrido fantascientifico e di arti marziali che, nonostante le sue traiettorie di trama pazze e il budget limitato che occasionalmente si deforma, è pieno di ambizione e un sacco di divertimento. Le due star d’azione interpretano uomini di pari abilità di combattimento che cercano ciascuno un membro della famiglia scomparso che sembra essere stato rapito da una strana setta di esseri. Mentre entrambi corrono attraverso una città vietnamita alla disperata ricerca dei loro cari scomparsi e alla ricerca di risposte su chi siano le misteriose figure incappucciate, i due alla fine si incrociano e si uniscono per una feroce battaglia finale con i misteriosi rapitori.

Co-prodotto dal leggendario Roger Corman, ha il suo senso del divertimento e del miscuglio di generi impresso ovunque e mentre la mancanza di budget si manifesta a volte (principalmente con alcuni effetti CGI roboanti), Abduction è strettamente gestito da il regista Ernie Barbarash. Il film forse ha ambizioni al di sopra del suo budget e la narrazione è un po’ confuso con i viaggi nel tempo, strani esseri, dimensioni alternative e una gran quantità di scene di combattimento in lizza per il tempo sullo schermo. Tuttavia, se potete lasciare le vostre pretese alla porta, c’è molto da divertirsi.

Adkins e On si scatenano in alcune fantastiche scene di combattimento. Coreografati in parte dal grande Tim Man (“Accident Man”, “Ninja: Shadow of a Tear”), i combattimenti sono veloci, fluidi e divertenti. Adkins non può sbagliare a questo punto quando si tratta di combattimenti sullo schermo e questa è anche una grande vetrina per i talenti di On.

Per non essere preso troppo sul serio, Abduction è un divertimento in rapido movimento. Un po’ come un film di SyFy Channel mescolato con un film d’azione di Adkins, Abduction è una novantina di minuti di poltiglia fantascientifica unita alla meraviglia dell’azione con due dei migliori combattenti dello schermo in circolazione.

Junkrat Train (2021)

È un film horror d’azione cinese diretto da Zhenzhao Lin con il cast principale di Xu Benji nei panni del soldato Lao Zhou e Junwen Cheng nei panni di Tang Rao. Prendete Train to Busan e ambientatelo in Cina poco prima della rivoluzione comunista e sostituite gli zombi con orde di topi e avrete Junkrat Train, un’altra creatura cinese in CGI che mette l’umanità contro una Madre natura molto incazzata.

Su Zhenghuai (Yu Zhaode), sua figlia Su Wei (Xia Yiyi) e suo figlio Su Yuexuan (Chu Yuga) stanno prendendo il treno per visitare i parenti nel capoluogo di provincia. Mentre il treno esce dalla stazione, dà una rapida occhiata a quello che sembra essere un altro treno con sangue e topi che sgorgano da una porta. Presto osserverà molto meglio entrambi.

Poco dopo che il treno ha lasciato la stazione, orde di topi iniziano a cadere dal soffitto delle carrozze passeggeri e ad attaccare gli occupanti. A peggiorare le cose, sono portatori di una malattia che fa cadere le sue vittime, tra cui Su Yuexuan, in coma e muoiono. C’è un antidoto per questo, ma significa attraversare una città infestata per raggiungere l’ospedale.

Il regista Zhenzhao Lin (The Enchanting Phantom, Snakes) prende la configurazione di base e i personaggi da Train to Busan e li mescola con elementi di King of Snakes, World War Z e persino Horror Express, quindi aggiunge una dose extra di dramma in stile soap opera nella forma di Su Ling (Juya), la figlia maggiore di Su Zhenghuai che è scappata di casa anni fa e ora è fidanzata con uno degli ufficiali dell’unità dell’esercito imperiale a guardia del treno contro i banditi. E sì, ci sono anche dei banditi a bordo.

The Town of Ghosts (2022)

È un film horror cinese diretto da Tao Zhang. I principali protagonisti di questo film, Yan Yang Yi e Bao Hu Lu si sono smarriti nella strana Città degli Inferi, dove possono solo entrare ma non possono andarsene. Chiunque se ne vada senza autorizzazione morirà misteriosamente. Sebbene Yan Yangyi non creda nelle leggende dell’orrore in tutta la città di Yin-Yang, incontra spesso cose strane. Riuscirà a sopravvivere di volta in volta? Ciò che è stato ancora più inaspettato per Yan Yangyi e Bao Hulu è che sotto la maledizione, la città spettrale ha un segreto incredibile dietro di sé…

Dead & beautiful (2021)

È un film horror soprannaturale e psicologicamente elettrizzante diretto da David Verbeek. Il film è nato in Olanda e Taiwan. Ma disponibile sia in inglese che in cinese. È una storia di vampiri. La storia parla di cinque amici ricchi e audaci, che diventano vampiri dopo una serata fuori. È un film visivamente attraente.

In pratica Black Mirror incontra Succession in questo dramma psicologico sui vampiri d’autore, la storia di cinque millennial super ricchi – la progenie annoiata e legittima di miliardari globali – che diventano vampiri. La cosa satirica qui, ovviamente, è che sono già succhiasangue senz’anima e indifferenti, anche prima di svegliarsi con le zanne vere.

Ciò che Verbeek fa brillantemente è creare un inquietante mondo parallelo di lusso sterile: ristoranti con pareti di vetro e scintillanti lounge di prima classe. Il film è stato girato nella capitale taiwanese Taipei, dove i cinque vecchi amici hanno fatto scalo. I soldi possono comprare quello che vogliono; ma ciò che questo gruppo brama sono nuove esperienze. Così hanno formato un club d’élite, mettendo in scena eventi elaborati e scherzi l’uno per l’altro. A sua volta Bin-Ray (Philip Juan) finge la propria morte.

Anastasia (Anna Marchenko) organizza un viaggio di purificazione spirituale per il gruppo in montagna che va clamorosamente storto: i cinque svengono dopo che uno sciamano tribale ha strofinato il sangue sulle loro fronti. Tornando in città su un elicottero, scoprono che all’improvviso sono cresciute le zanne dei vampiri: c’è una scena fantastica in cui giocherellano con i loro elicotteri come bambini di sei anni con i denti traballanti. Tornati a Taipei, cercano di capire se sono dei veri vampiri. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Crazy Tsunami (2021)

È un film horror avventuroso cinese diretto da Zhou Jiu Qin. Nella Chinatown del sud-est asiatico, con sorpresa di tutti, è arrivato uno tsunami improvviso e uno strano mostro; Jiang Peng e sua figlia Jiang Xiao Hu erano intrappolati lì come tutti. I due e gli altri residenti combattono con lo strano demone, seguito dallo tsunami.

Questo film sembra Crawl di Alexandre Aja eseguito su una scala molto più ampia, sostituendo l’intimo terrore del film sulle creature del 2019 con il caos ad alto budget nelle strade allagate del sud-est asiatico. Il cast include Rong Fei, Wang Yinglu, Liu Ximing, Wang Li Danni, Huo Weimin, Li Yang e Li Dong.

The Strange House (2015)

The Strange House è un film horror cinese del 2015 su una giovane donna che finge di essere la nipote defunta di una nonna malata. Diretto da Danny Pang (The Mirror; The Child’s Eye; The Messengers; The Eye e sequel; Bangkok Dangerous; et al) da una sceneggiatura scritta insieme a Pang-Chun Chan, Yongqin Li e Ho-Wah Wong. il film è interpretato da Eddie Cheung, Yi Song, Zitian Tian e Jiao Xu.

Una giovane donna finge di essere la nipote defunta di una nonna malata che sta per festeggiare il suo compleanno. La donna anziana non sa che sua nipote è morta; e la giovane donna, con la sua notevole somiglianza, viene invitata dalla famiglia ad accompagnare la nonna nei suoi ultimi giorni; fingendosi sua nipote per tirarla su di morale.

La giovane donna ha improvvisamente visioni orribili della nipote morta e la sua vita è minacciata quando il resto della famiglia cospira improvvisamente per ucciderla. Ora in pericolo, cerca la verità sulla ragazza morta, mentre lentamente soccombe alla follia mentre illusione e realtà si fondono…

Dopo un inizio interessante e piuttosto inquietante, e nonostante le interpretazioni piacevolmente ambigue di Xu Jiao e Cheung Siu Fai, The Strange House si trasforma rapidamente nel solito brodo di paure da salto sulla sedia. Il film poi aggiunge una nota narrativa e visiva intelligente a questa svolta come per compensare quanto sia derivata e artificiosa.

Crocodile Island (2020)

È un film horror avventuroso cinese diretto da Shixing Xu e Simon Zhao. I protagonisti principali di questo film sono Gallen Lo nei panni di Lin Hao e Liao Yinyue nei panni di Yi. Il triangolo asiatico delle Bermuda è famoso per gli incidenti aerei che si verificano frequentemente. Lin Hao e sua figlia Yi stavano sorvolando il mare del diavolo, il Triangolo delle Bermuda; improvvisamente, l’aereo si schianta.

Lin Wei sta viaggiando sul leggendario Mare del Diavolo con la figlia e un assortito aereo carico di passeggeri. C’è la moglie incinta e il marito affettuoso, il viscido magnate che sta facendo un viaggio per un trapianto di cuore, la ragazza viziata che non può vivere senza i social media e il nuovo fidanzato della figlia di Lin. Quando l’interferenza elettromagnetica fa schiantare il volo su un’isola disabitata, i sopravvissuti sono costretti a mettersi in salvo in un ambiente ostile nella giungla. Eppure i dintorni non sono così pericolosi come gli animali mutati che infestano l’isola e Lin e i suoi compagni di viaggio devono combattere i ragni giganti e gli omonimi coccodrilli.

Se pensavi che SyFy Channel e Asylum Pictures avessero l’intera scena del film a basso budget sulle creature in questi giorni, la Cina ci offre il film solo per il web Crocodile Island, uscito all’inizio della crisi del COVID.

Crocodile Island ha tutti gli stessi tropi di film catastrofici che si possono quasi snocciolare nel sonno. Il problema è che anche un budget invidiabile e un cast stellato non riescono a nascondere questi cliché.

Ciò che è leggermente frustrante è che esiste un modo per fare in modo che un film del genere abbia successo nonostante i limiti di budget. Un po’ di creatività e immaginazione e un po’ di tensione farebbero la differenza. Ci deve anche essere una via di mezzo tra stoici B-movies come questo e l’ironica strizzatina d’occhio di “Sharknado”. Crocodile Island è mortalmente serio, il che non funziona quando i personaggi affrontano ragni delle dimensioni di un cavallo.

Escape Of Shark (2021)

Prima di tutto, ringraziamo il canale YouTube Movie Timelines per averci aiutato a scoprirlo. Il film vede una varietà di ospiti che si riunisce in un resort sulla spiaggia thailandese, inclusi tutti quei tipi di persone da cliché. Tutte queste persone poi vengono riunite in un hotel locale quando un piccolo tsunami trascina un paio di squali nello spazio ristretto e li costringe tutti a lavorare come una squadra per respingerli.

Il titolo Escape of Shark, almeno grammaticalmente, implica che il caro vecchio Carcharodon carcharias è l’eroe della storia e vuole semplicemente liberarsi dalla curiosità umana. Ahimè, gli antagonisti qui sono ancora gli squali truccati e hanno personaggi secondari in abbondanza con cui banchettare. Escape of Shark è un remake del thriller australiano Bait che, sebbene non sia un capolavoro, è parecchio interessante.

Vedere le persone che si arrampicano sui set che sembrano essere stati riutilizzati da The Poseidon Adventure e che cercano di scappare da uno squalo dà all’intero film un senso di pericolo e immediatezza molto maggiore. Dovrete davvero accettare l’idea che gli squali possano navigare attraverso questi spazi con sicurezza illimitata mentre hanno anche una fame insaziabile.