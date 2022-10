Wizz Air: nuovo collegamento tra Bari e Tel Aviv

È la compagnia aerea più veloce in crescita e più sostenibile d’Europa. Ha ufficializzato un’espansione della sua rete con due nuove rotte in partenza dall’Italia.

Nuove opzioni di viaggio a un costo bassissimo per tutti i passeggeri che partono da Bari e vogliono visitare Israele. Una fra le mete più ambite e patrimonio dell’Umanità. Una città artistica con il mercato delle pulci, l’antico porto di Jaffa e il suo fascino tradizionale. Un luogo animato da vivace vita notturna e seducente per ogni turista. La nuova rotta unirà a cadenza bisettimanale l’aeroporto di Bari a Tel Aviv. I biglietti possono essere acquistabili sul sito della compagnia aerea Wizz Air a partire da 39,99 euro.

La crescita riguarderà anche l’aeroporto di Roma Fiumicino da dicembre e per tutto l’inverno. Attivi saranno anche i collegamenti con l’aeroporto di Tel Aviv che passerà da due a tre volte la settimana. Annunciata anche l’inaugurazione della stazione di Eliat-Ramon, la seconda in Israele. Eliat è una meta turistica che attira appassionati di sport acquatici e non, e anche chi desidera un po’ di relax.

L’annunciata ripresa del collegamento con Tel Aviv suggella una stagione straordinaria per l’aeroporto di Bari e per tutta la rete aeroportuale pugliese. Una stagione all’insegna della crescita costante del traffico passeggeri e del consolidamento e ampliamento del network di destinazioni, con particolare attenzione ai mercati a forte potenziale di crescita, che ha fatto sì che migliorassero ulteriormente i già eccellenti risultati del 2019. Tutto ciò si è realizzato perché, con convinzione e tenacia, anche durante la pandemia, Aeroporti di Puglia ha intensificato i contatti e reso ancora più stringenti gli accordi commerciali con i vettori presenti in Puglia affinché i nostri scali, primi in Italia e forse in Europa, fossero tra i più lesti a cogliere le opportunità della ripresa.

Antonio Maria Vasile, Presidente di Aeroporti di Puglia

La compagnia aerea è una fra le più sostenibili e permetterà di ridurre l’impatto sull’ambiente del 25% per passeggero/chilometro entro la fine del decennio.