TikTok annuncia le dirette streaming vietate ai minori (ma non è quello che pensate)

TikTok potenzia le policy a tutela dei più piccoli. A partire dalle prossime settimane i creatori di contenuti potranno indicare quando il contenuto delle loro dirette streaming è sconsigliabile ad un pubblico di minorenni.

Gli utenti con meno di 18 anni non potranno accedere alle live in questione. L’etichetta ‘Per adulti‘ verrà utilizzata per tutte le dirette streaming che, per linguaggio o argomenti, non sono indicate ad un pubblico giovane.

Non si tratta di uno stravolgimento delle regole su ciò che è ammesso o meno su TikTok, ovviamente. Le precedenti policy rimangono in vigore. Semplicemente i creatori di contenuti avranno uno strumento in più per assicurarsi che i loro contenuti vengano visti da un pubblico sufficientemente maturo.

A partire dal 23 novembre TikTok modificherà l’età minima per gli host, cioè i creatori delle dirette streaming. L’età minima passerà da 16 a 18 anni. Anche questa nuova regola è pensata con lo scopo di proteggere i più giovani da possibili abusi ed evitare che si ripetano episodi spiacevoli di moleste ai danni di ragazze e ragazzi molto giovani.

Tra le altre cose, TikTok introdurrà presto anche le dirette multi-ospite: sarà possibile invitare fino ad un massimo di quattro utenti in diretta.