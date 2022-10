The Flash: sarebbe già in sviluppo il secondo film

Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, sarebbe già in sviluppo il secondo film DC Comics su The Flash.

Con la serie di news che sono state da poco rivelate dal The Hollywood Reporter e che riguardano la DC Films, oltre a Superman 2 ed ai progetti di Matt Reeves e James Gunn, è arrivata anche un’altra novità che riguarda The Flash, sul fatto che sarebbe già in lavorazione un secondo film.

Dopo tutte le questioni che stanno coinvolgendo Ezra Miller, c’è chi ha addirittura pensato che il film su The Flash possa essere cancellato. Nessuno avrebbe pensato che la DC Films fosse già pronta a realizzare un secondo capitolo. Per la sceneggiatura sarebbe stato chiamato David Leslie Johnson-McGoldrick, che ha già lavorato sul lungometraggio di Aquaman.

Ma, non solo The Flash 2, anche per Wonder Woman 3 sarebbe stato trovato uno sceneggiatore che dovrebbe presto mettersi a lavoro per la produzione. Nonostante le questioni giudiziarie e non che stanno coinvolgendo Ezra Miller, l’attesa per l’uscita di The Flash è tanta. Secondo quanto rivelato dal The Hollywood Reporter, i test screening di The Flash sarebbero i migliori dai tempi del Cavaliere Oscuro.

Il cast di The Flash vedrà presenti, oltre a Ezra Miller, anche Ben Affleck e Michael Keaton, Sasha Calle come Supergirl, Kiersey Clemons nei panni di Iris West, Maribel Verdú che farà Nora Allen, e Ron Livingston che interpreterà il padre di Barry.

La regia di The Flash è affidata a Andy Muschietti da una sceneggiatura di Christina Hodson (Birds of Prey). Barbara Muschietti e Michael Disco sono i produttori, con Walter Hamada, Galen Vaisman e Marianne Jenkins che fanno da produttori esecutivi.

L’uscita al cinema di The Flash è prevista per il 23 giugno 2023.