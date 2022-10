Spotify Platinum: rivelato per errore il nuovo abbonamento con audio HiFi

Spotify sta lavorando ad un nuovo abbonamento, più costoso, e con un pacchetto di perk ancora più ricco. Tanto per iniziare, offrirà finalmente l’audio HiFi premium. Il nuovo abbonamento si chiamerà Spotify Platinum, sebbene non sappiamo ancora quando sarà disponibile, in queste ore sta circolando un’immagine che ne descrive il contenuto.

L’immagine è stata condivisa da un utente di Reddit, che sostiene di aver partecipato ad breve sondaggio dopo aver cancellato la propria iscrizione a Spotify Premium. Il classico giro di domande: “perché hai cancellato l’abbonamento?”, “cosa non ti soddisfa?”, “valuteresti di riabbonarti ad un prezzo differente?” e via dicendo.

Nulla di speciale, non fosse che il sondaggio menzionava per la prima volta anche un nuovo abbonamento – ancora inedito e mai annunciato ufficialmente – chiamato Spotify Platinum.

Spotify Platinum costerà 19,99$ al mese ed includerà la qualità del suono HiFi assieme ad alcuni altri vantaggi. Tra questi troviamo Studio Sound, una modalità per aggiustare la qualità dell’audio per le cuffie, Audio Insight, Library Pro, Playlist Pro e una riduzione delle pubblicità presenti sui podcast di Spotify.

Spotify non entra nei dettagli della qualità audio, ad esempio la descrizione del servizio non menziona profondità e frequenza di campionamento.

Per il momento è tutto quello che sappiamo. Ricordiamo che queste informazioni – per quanto arrivino direttamente da Spotify – andrebbero prese con le pinze. Spotify non ha ancora annunciato ufficialmente l’abbonamento Platinum e, per quanto ne sappiamo, alcune cose potrebbero cambiare. Ad esempio il prezzo finale potrebbe essere leggermente diverso.