Silent Hill, Masahiro Ito ricondivide l’annuncio di Konami: l’art director è convolto nel progetto?

Masahiro Ito, il celebre designer di mostri dei primi tre storici capitoli di Silent Hill, ha ricondiviso su Twitter l’annuncio dell’arrivo della Silent Hill trasmission, il livestream che svelerà finalmente il futuro dell’amata saga horror. Parliamo di una delle figure più importanti legate allo sviluppo della serie poiché ha contribuito alla nascita di quell’immaginario disturbante di cui ormai sentiamo fortemente la mancanza.

Both Ito and Yamaoka have reposted this pic.twitter.com/p3Zn700ElE — 'V'i has come too (@IV_Aoratos) October 17, 2022

Ovviamente, il celebre art director ha semplicemente condiviso l’informazione sui suoi canali, senza aggiungere nulla. Il dettaglio del retweet, però, non è l’unico indizio che ci porta a pensare che l’artista sia effettivamente coinvolto nel rilancio della saga. Se ricordate, infatti, qualche mese fa Dusk Golem ha condiviso alcune immagini relative ad uno dei giochi in sviluppo associabili al brand e tra il materiale diffuso figurava proprio un artwork realizzato da Ito. Un fattore che non fa altro che avvalorare l’ipotesi che l’artista sia effettivamente coinvolto in un dei nuovi progetti legati alla serie.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’evento di presentazione sarà trasmesso il 19 ottobre a partire dalle 23:00 e sarà visibile nel nuovo sito teaser di Silent Hill aperto per l’occasione, che potrete raggiungere a questo indirizzo.

