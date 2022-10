Resident Evil Showcase annunciato con data ed orario

Capcom ha annunciato ufficialmente la data e l’orario un nuovo Resident Evil Showcase che andrà in onda questa settimana. L’evento è fissato per le 00:00 di venerdì 21 ottobre. L’annuncio è arrivato tramite un tweet dell’account ufficiale della serie, che rivela che lo showcase includerà novità su Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village Gold Edition e su tanto altro ancora.

The next Resident Evil Showcase begins October 20th at 3:00 PM PDT / 6 PM EDT / 11 PM BST!

Featuring Resident Evil Village Gold Edition and Resident Evil 4, everyone is welcome to co-stream the event!

