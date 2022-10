Offerte Amazon: Set Introduttivo Dungeons & Dragons in forte sconto

Le offerte Amazon di oggi ci portano in sconto il nuovo Set Introduttivo di Dungeons & Dragons: Draghi dell’Isola delle Tempeste, pensato da 2 a 6 giocatori e per introdurre i nuovi giocatori al famoso gioco di ruolo.

Draghi dell’Isola delle Tempeste è il portale d’ingresso perfetto per i nuovi giocatori e i Dungeon Master per immergersi in avventure piene di azione, in cui gli eroi combattono mostri, trovano tesori e intraprendono missioni epiche. Sviluppato per i nuovi giocatori (livelli 1-3), questo set include le regole del gioco, un libretto di avventure, cinque personaggi pronti per giocare e sei dadi da gioco poliedrici.

Quest’anno scolastico, negli Stati Uniti, il Set introduttivo sarà presente nei kit didattici ispirati a D&D per ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Questi kit aiuteranno i ragazzi a rafforzare le loro doti linguistiche, le competenze di risoluzione dei problemi e le abilità interpersonali. In più, altri materiali didattici sono al momento disponibili esclusivamente in lingua inglese e possono essere scaricati gratuitamente a questo link.

