Mortal Kombat: Onslaught, annunciato il nuovo GDR per dispositivi mobile

Warner Bros. Games ha annunciato ufficialmente Mortal Kombat: Onslaught, un nuovo GDR per dispositivi mobili con personaggi collezionabili. Sviluppato da NetherRealm Studios, Mortal Kombat: Onslaught sarà il primo capitolo del franchise di Mortal Kombat realizzato per dispositivi mobile dall’uscita di Mortal Kombat Mobile, che ha fatto registrare oltre 150 milioni di installazioni ed è uno dei cinque picchiaduro più scaricati su iOS e Android.

Stiamo espandendo i confini di Mortal Kombat per permettere ai giocatori di vivere il franchise in nuovi modi, rimanendo allo stesso tempo fedeli alla sua natura più profonda – ha riferito Ed Boon, responsabile creativo di NetherRealm Studios -Con Mortal Kombat: Onslaught abbiamo ripensato Mortal Kombat trasformandolo in

un GDR strategico di squadra con personaggi collezionabili e rapidi combattimenti di gruppo in mischia che entusiasmeranno sia i fan di vecchia data che quelli dell’ultima ora”

In Mortal Kombat: Onslaught i giocatori saranno chiamati a formare una squadra di lottatori scelti da un’ampia gamma di personaggi per schierarli in enormi battaglie di gruppo in tempo reale per impedire a un’oscura e temibile minaccia di scatenare il caos nei regni.

Mortal Kombat: Onslaught sarà disponibile nel 2023.