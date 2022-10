Mark Zuckerberg di nuovo contro Apple: “iMessage? Non è sicuro quanto WhatsApp”

Mark Zuckerberg sferra l’ennesima stoccata contro Apple. Questa volta se la prende con iMessage, che definisce “meno sicura di WhatsApp”. Il che, per certi versi, è vero.

Non è la prima dichiarazione del fondatore di Meta contro Apple. Di recente Zuckerberg ha accusato Apple di speculare sul prezzo dei suoi prodotti, puntando a generare margini altissimi a discapito dell’accessibilità. Ancora prima se l’era presa con gli sforzi di Apple per entrare nel settore della realtà virtuale e mista, sostenendo che sarebbe stato un danno per i consumatori e per le altre aziende.

WhatsApp è più sicuro e privato di iMessage. Mark Zuckerberg ha lanciato l’ennesima frecciatina contro Apple, ormai è diventata un’ossessione.

«WhatsaApp è estremamente più privato e sicuro di iMessage, la sua crittografia end-to-end funziona sia su iPhone che su Android ed include anche le chat di gruppo», si legge nella descrizione di un post pubblicato da Zuckerberg su Instagram. «Con WhatsApp gli utenti possono impotare la scomparsa di tutte le chat, basta una semplice pressione di un tasto. L’anno scorso WhatsApp ha introdotto la crittografia end-to-end anche sui backup. Sono tutte cose che iMessage non offre».

iMessage nelle scuole americane diventa un caso. Niente ‘fumetto’ blu? I tuoi compagni ti prendono in giro: