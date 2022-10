ITA Airways: miglior compagnia aerea per il business

La compagnia aerea è stata insignita con un prestigioso riconoscimento: “Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d'Affari - Corto e Medio Raggio”.

ITA Airways ha vinto il prestigioso premio come “Miglior Compagnia Aerea per Viaggiatori d’Affari – Corto e Medio Raggio”. È avvenuto nel corso della premiazione dell’EMA – European Mission Awards. Si tratta della prima edizione dell’evento internazionale, svoltosi a Roma.

Un appuntamento obbligatorio per i protagonisti del mondo di viaggi d’affari internazionali. L’EMA ha il traguardo di riconoscere l’eccellenza in ogni elemento nel settore. In gara c’erano otto categorie, dove i requisiti sono determinati da un team di esperti con rappresentanti alcuni partner principali. Insieme anche i provider del travel europeo. A ritirare il premio Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare, e Pierfrancesco Carino, Vice President International Sales ITA Airways.

Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo primo riconoscimento a livello europeo che conferma il forte impegno di ITA Airways nello sviluppo della propria presenza sui mercati internazionali. Questo premio ci motiva a continuare ad investire nel business travel, segmento strategico per ITA Airways.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO di Volare

ITA Airways è la nuova esperienza di volo italiana, efficiente e innovativa, attenta sempre alla sostenibilità dell’ambiente, a livello sociale e di governance. Famosa per la cura dei suoi collegamenti tra Italia e principali destinazioni internazionali e intercontinentali, offre ai suoi clienti la vera eccellenza del settore.