La recensione dell'episodio 9 di House of the Dragon è stato riempito di tensione, panico e imprevedibilità, non si sa mai a chi potrebbe essere tagliata la testa.

Iniziamo la recensione House of the Dragon dicendo ora che il re se n’è andato House of the Dragon è precipitata nel caos. I penultimi episodi di qualcosa di lontanamente correlato a Il Trono di Spade non potrebbero mai essere spensierati – dopotutto, il veleno, l’intrigo, il tradimento e l’insidiosità dell’umanità di solito esplodono come una diga inarrestabile.

L’episodio 9 di House of the Dragon non ha un solo momento di shock e stupore specifico, qualcosa che potrebbe eguagliare la decapitazione di Ned Stark – che ha anche aperto la strada alla serie originale – ma ha tutto il resto.

L’episodio 9 è stato riempito fino all’orlo di tensione, panico e imprevedibilità, non si sa mai a chi potrebbe essere tagliata la testa e chi potrebbe essere ridotto in cenere. Tutti cercano di giocare a scacchi – alcuni con dita tremanti e nervose senza pensare troppo – altri più freddamente, ma muovono i pezzi sbagliati.

L’episodio continua all’indomani della morte di re Viserys (Paddy Considine). Il suo ex caro amico e Primo Cavaliere del Re, Otto Hightower non spreca fiato nell’esprimere il suo dolore; ha altre questioni a portata di mano di cui preoccuparsi, come complottare per uccidere la figlia di Viserys, Rhaenyra (Emma D’arcy), l’erede al trono, e imprigionare tutti coloro che non giurano fedeltà. Anche ser Criston è ora un complottista e rivela il suo lato omicida mentre elimina Lord Beesbury nel consiglio, che è sconvolto dai piani per usurpare il trono ed esprime il suo dispiacere con disgusto. Un brutto momento e un brutto posto per essere una brava persona.

Ma Rhaenyra e Daemon sono sospettosamente assenti in questo episodio, probabilmente in attesa della vera resa dei conti cruenta nel finale. Anche se la fredda ferocia di Daemon è mancata terribilmente, stanno succedendo ancora molte cose qui poiché Alicent Hightower deve fare in modo che il suo depravato figlio Aegon venga nominato re, oltre a cercare di salvare la sua ex migliore amica dall’essere massacrata da suo padre.

Aaegon è sgradevole come possono esserlo i personaggi de Il Trono di Spade: ha avuto numerosi figli in tutta la città e gestisce un orribile circolo di combattimenti tra bambini.

Alicient racconta meravigliosamente questo episodio mentre finalmente afferma ciò che tutti abbiamo pensato: è stata una pedina spudorata nei piani di Otto Hightower, qualcosa di cui potrebbe pentirsi. Le sue espressioni sono piene di stanchezza mentre lotta per usare il suo potere delle parole contro un mondo di uomini conniventi, ma non è di grande utilità.

L’altra donna che emana la stessa presa magnetica sulla serie è la regina Rhaenys, la regina che non è mai stata. Sta giocando con la lealtà da un po’ di tempo ormai, ma vuole anche sapere che non sarà infastidita, come mostra nei momenti finali della serie. Rhaenys irrompe con un drago, mentre Alicent e l’intera squadra tremano nei loro stivali. C’è stato un momento in cui ho quasi creduto che questo potesse essere quel momento decisivo nella serie e che li avrebbe bruciati tutti a morte, ma ciò non accade, in modo deludente. Di seguito il trailer di Inside di Episode pubblicato su YouTube:

The Green Council

Continuiamo la recensione dell’episodio 9 di House of the Dragon dicendo che ritrae la tensione velenosa che filtra nei regni, abbinata alla colonna sonora morbosamente notevole – sai che ogni volta che viene riprodotta una musica così inquietante, non succederà nulla di buono.

L’episodio, pieno di tenebre e ombre (non c’è letteralmente alcuna forma di luce brillante) è stato piuttosto avvincente, e resta da vedere chi vive, o muore, nel finale.

Dopo decenni di preparazione per questo momento, gli abitanti della Fortezza Rossa erano in qualche modo in gran parte impreparati agli eventi del nono episodio di House of the Dragon, dopo la morte di re Viserys. The Green Council mostra la regina Alicent (Olivia Cooke) che si rende conto, con suo orrore, che suo padre Otto Hightower (Rhys Ifans) ha passato anni a complottare con i membri del consiglio del re per mettere in atto un colpo di stato nel momento in cui suo marito è morto, senza lasciarla partecipare in nessuno di essi.

House of the Dragon ha un solo episodio rimasto nella sua prima stagione, e quindi aveva molto da realizzare nella sua penultima puntata. Potrebbe sembrare una strana scelta narrativa, quindi, che l’episodio richieda tanto tempo quanto basta semplicemente cercando di trovare un personaggio (Aegon, il figlio di Alicent e aspirante rivale al trono di Rhaenyra, dopo che è diventato evidente che nessuno sa dove lui è).

Ma proprio come in altri episodi di questa stagione, stanno succedendo molte cose quando sembra che sullo schermo stia succedendo molto poco. Qui vediamo le fazioni che si sono sviluppate da tempo ora entrare in azione, ma con un inaspettato attrito tra quel padre e la figlia alleati, poiché diventa chiaro quanto siano molto diverse le loro linee etiche.

L’episodio nove si apre con la riunione segreta del piccolo consiglio del re per discutere della morte di Viserys – a quel punto, con shock e orrore di molti membri del consiglio tra cui Alicent, altri membri del consiglio, incluso il padre di Alicent, iniziano apertamente a tracciare la mappa logistica del loro colpo di stato ben pianificato. Dimentica la pretesa della principessa Rhaenyra; è l’ora di Aegon.

Quando un membro del consiglio, Lord Beesbury (Bill Paterson), protesta, viene immediatamente inviato in modo orribile da ser Criston (Fabien Frankel). Anche Ser Harrold Westerling (Graham McTavish), il capo della Guardia del Re, obietta e alla fine viene catturato e ucciso mentre sta cercando di lasciare la città, presumibilmente sperando di allertare Rhaenyra (Emma D’Arcy) e Daemon (Matt Smith) su cosa sta succedendo.I restanti membri del consiglio portano avanti i loro piani per conquistare Roccia del Drago e imprigionare lì Rhaenyra, nonostante le obiezioni indignate di Alicent.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione dell’episodio 9 di House of the Dragon dicendo che questo episodio richiede molti salti narrativi peculiari. Uno dei più strani è che affinché questo colpo di stato funzioni, Rhaenyra e Daemon devono essere completamente fuori città e ben sistemati a Roccia del Drago, anche se la notte prima erano al castello.

Rhaenyra ha detto ad Alicent nell’episodio precedente che aveva intenzione di andarsene immediatamente, vedere i bambini a casa e poi tornare di nuovo in aereo…dragaereo ovviamente. Ma sono davvero saltati sui draghi e sono volati via subito dopo cena, con i loro tre bambini e un intero entourage? Anche supponendo un viaggio facile, sembra strano che Rhaenyra non aspetterebbe almeno fino al mattino per “salutare” suo padre. Per quanto strano, Rhaenyra e Daemon si trovano improvvisamente convenientemente senza alcun modo in grado di sapere che Viserys è morto.

Tuttavia, la loro vicinanza significa che il tempo non è dalla parte del colpo di stato, quindi quando diventa chiaro che Aegon (Tom Glynn-Carney) non è nel castello, sia Otto che Alicent mandano i loro migliori uomini a cercarlo discretamente nelle poco raccomandabile parti della città.

Alicent manda Criston e il suo secondo figlio molto più capace Aemond (Ewan Mitchell); Otto invia Arryk ed Erryk Cargyll (Luke ed Elliott Tittensor), due gemelli identici le cui riflessioni sulla dissolutezza di Aegon ci danno una visione dalle trincee della battaglia per il trono. Alla fine, dopo che tutti hanno combattuto con la spada al riguardo, Criston e Aemond trascinano un Aegon che resiste e fa i capricci ad Alicent.

Anche in questo caso, c’è un altro strano salto: non è chiaro perché sia ​​importante chi di loro trovi Aegon per primo, dal momento che entrambi vogliono farlo Re. La risposta alla fine sembra essere che chiunque trovi Aegon sarà in grado di controllarlo, in particolare cosa farà a Rhaenyra e Daemon. O almeno, questo è ciò che sembra pensare Alicent: una volta che il suo terribile figlio sarà sul trono, seguirà i suoi consigli e farà tutto ciò che lei suggerisce.

Per Alicent, questo significa concludere un trattato pacifico con Rhaenyra e Daemon e non fare nulla di avventato come imprigionare la sua sorellastra o peggio. Questa è un’idea del tutto delirante.

Ma poi, forse il più grande salto narrativo di tutti è che Alicent è così scioccata e impreparata per il colpo di stato che suo padre ha pianificato. Potremo scherzare ripetutamente su come questa serie sia letteralmente Succession with Dragons, ma è perché la domanda su chi succederà a Viserys è davvero l’intera storia.

I salti temporali hanno coperto un periodo di 15-20 anni circa. Con l’eccezione di risvegliare il Crab Feeder, che ha richiesto un totale di due episodi, durante tutto quel tempo, non è successo nient’altro tranne le persone che discutono su chi dovrebbe governare Westeros mentre si manovrano proprio per questo momento.

Alicent ha avuto anni per pensare a cosa sarebbe successo ora, e che tipo di violenza avrebbe dovuto verificarsi per far sedere suo figlio sconsiderato sul Trono di Spade. Eppure reagisce con un vuoto stupore al gioco che si sta svolgendo che, a un certo livello, deve aver sicuramente saputo che stava arrivando.

La domanda su quanto Alicent sapesse e quando lo sapesse si trasferisce in un’altra strana parte di questo episodio: la sottotrama che coinvolge Mysaria (Sonoya Mizuno), una figura della malavita nota anche come White Worm. Nell’ottavo episodio, abbiamo visto la dama di compagnia di Alicent visitare Mysaria proprio prima di una scena in cui Alicent “allatta” il debole Viserys sul letto di morte, offrendogli il tè.

All’inizio dell’episodio, abbiamo visto la stessa cameriera consegnarle un altro tipo di tè: un abortivo che ha servito a una ragazza che era stata aggredita sessualmente da Aegon. Quindi la cameriera di Alicent sa dove trovare pozioni illecite, e la cameriera di Alicent è anche in contatto con Mysaria, la superspia di Approdo del Re.

Nell’episodio di questa settimana, prima del rancore, Beesbury ha accusato gli altri membri del consiglio di aver cospirato per avvelenare Viserys. Certo, Viserys avrebbe potuto facilmente morire naturalmente, ma l’implicazione è che la cameriera di Alicent sta lavorando per qualcuno che voleva che Viserys fosse morto, e Mysaria potrebbe o meno sapere chi è quel qualcuno.

Ma altri eventi in questo episodio mettono tutto in discussione. Uno di questi è che quando Mysaria sente che Otto sta cercando Aegon, organizza un incontro e sembra che i due non si siano mai incontrati prima. È una farsa pubblica organizzata con cura o sono veramente estranei?

Mysaria usa questo incontro per negoziare la consegna di Aegon a Otto in cambio della libertà per un’enclave di orfani che, apprendiamo, vengono allevati come combattenti per incontri mortali in stile gladiatore. Aegon, a quanto pare, non solo partecipa a queste barbare partite, ma alleva segretamente dei suoi bambini da usare come cani nella lotta. Mysaria ottiene da Otto la vaga promessa da politico di esaminare il problema. (Non lo farà.)

Ma Mysaria ha problemi più grandi nelle sue mani grazie a Larys Strong (Matthew Needham), che in qualche modo è diventato più inquietante e patologico dall’ultima volta che lo abbiamo visto bruciare vivi suo padre e suo fratello. Informando Alicent che ha informazioni scelte per lei, le fa togliere le calze fino ai piedi nudi. In una sessione ripugnante che apparentemente è tutta una cosa tra loro due, la regina di Westeros si sottopone al suo stesso Maestro dei Sussurri – o come lo chiami quando un tizio ti estorce per materiale fetish – masturbandosi davanti ai suoi piedi.

Le informazioni di Larys sono sconcertanti: rivela ad Alicent che la sua cameriera sta lavorando per Mysaria, ma non condivide nulla sul ruolo che potrebbe aver avuto nella morte di Viserys. Alicent è ancora una volta scioccata dal fatto che ci siano intrighi di palazzo in questo palazzo, ma (forse perché è nel mezzo di essere violentata sessualmente) non collega davvero alcun collegamento tra Mysaria, la sua cameriera, e la morte di Viserys.

Invece, lascia che Larys lo gestisca a modo suo. Più tardi, vediamo l’elegante stabilimento del centro di Mysaria, il suo centro di comando delle spie mascherato da bordello, che va in fiamme.

Ancora una volta, siamo costretti a chiederci: Alicent non ne aveva davvero idea? Se non l’ha fatto, allora la visita della sua cameriera a Mysaria è stata solo una gigantesca falsa pista?

Se Alicent fosse un narratore più affidabile, potremmo essere su un terreno più solido quando si tratta di analizzare queste nuove informazioni. Ma Alicent non ha davvero il controllo della propria storia. Anche quando sta cercando di esercitare il controllo, è inevitabilmente limitata dagli uomini che la circondano e dal modo in cui la percepiscono.