Cervelletto: funzioni vitali e patologie

Il cervelletto è essenziale per l’organismo, ecco perché qualsiasi patologia o danno relativo a questa zona può dare seri problemi.

Il cervelletto è una parte fondamentale per il corpo, rappresenta il 10% del sistema nervoso centrale, contiene due terzi dei neuroni cerebrali totali. Esso regola movimento e controllo dell’equilibrio. Ecco le sue funzioni vitali:

coordina l’andatura e i movimenti

mantiene la postura e l’equilibrio

apprendimento motorio

coinvolgimento in funzioni cognitive (linguaggio e memoria)

Il cervelletto riceve gli impulsi dal midollo spinale e dal cervello, poi li elabora per ottimizzare la capacità motoria. Se il cervelletto invece non funziona bene, allora ci possono essere pesanti conseguenze su questi fronti:

coordinazione dei movimenti

equilibrio e postura

apprendimento motorio

linguaggio

attenzione e memoria

funzioni del cervelletto

Le patologie che possono colpire il cervelletto hanno varie cause come malformazioni congenite o ereditarie o forme che si presenteranno solo in un secondo momento. Ecco le malformazioni che possono presentarsi:

malformazione di Dandy-Walker

la sindrome di Arnold-Chiari

atassie ereditarie: l’atassia di Friedreich e le atassie spinocerebellari

Le condizioni acquisite che possono causare danni al cervelletto sono:

degenerazione cerebellare alcolica

atrofia multisistemica

sclerosi multipla

tumori e ictus cerebrali

traumi cranici

malattie sistemiche (celiachia, ipotiroidismo, carenza di vitamina E o B1)

esposizione a tossine (monossido di carbonio, metalli pesanti o solventi)

alcuni farmaci (anticonvulsivanti)

I sintomi che riguardano problemi o patologie del cervelletto sono vari. L’atassia però è il sintomo principale, ovvero una ridotta capacità di controllare i muscoli nei movimenti volontari (afferrare oggetti o camminare). Inoltre, lo è anche l’andatura instabile, quando serve appoggiarsi nel nostro spostamento. Ecco gli altri sintomi che possono presentarsi: