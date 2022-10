Bardo, La cronaca falsa di alcune verità: trailer italiano del film di Alejandro G. Iñárritu

Ora disponibile anche in versione italiana il trailer ufficiale di Bardo, La cronaca falsa di alcune verità: nuovo film di Alejandro G. Iñárritu.

18—Ott—2022 / 11:19 AM

Dopo la presentazione, in concorso, alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, c’è molta attesa per il nuovo film di Alejandro G. Iñárritu, “Bardo, La cronaca falsa di alcune verità”: Netflix ha appena pubblicato la versione italiana del trailer ufficiale.

Il film debutterà presso il grande pubblico prima in cinema selezionati e poi sulla piattaforma streaming, a partire dal 16 dicembre. Nel cast del film, tra gli altri, Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani e Ximena Lamadrid.

Questa la sinossi ufficiale:

Bardo, La cronaca falsa di alcune verità è un’esperienza immersiva epica e visivamente straordinaria, ambientata durante l’intimo e commovente viaggio di Silverio, un noto giornalista e documentarista messicano che vive a Los Angeles. L’uomo, dopo aver ricevuto un prestigioso riconoscimento internazionale, è costretto a tornare nel suo paese natale, ignaro che questo semplice viaggio lo spingerà verso una profonda crisi esistenziale. La follia dei suoi ricordi e delle sue paure riesce a perforare il presente, riempiendo i suoi giorni di un senso di sconcerto e stupore. Tra emozioni e abbondanti risate, Silverio lotta per trovare risposte a domande universali eppure intime, riguardanti la propria identità, il successo, la fragilità della vita, la storia del Messico e i profondi legami sentimentali che condivide con la moglie e i figli. In breve, cosa significa essere umani in questi tempi molto particolari.

Leggi anche: