Apple ha presentato i nuovi iPad Pro con chip M2: prezzi e disponibilità

Apple ha presentato ufficialmente gli iPad Pro da 11 e 12,9 pollici di nuova generazione. Il look è rimasto pressoché invariato, mentre a cambiare è il chipset (e dunque, ovviamente, le prestazioni). Entrambi i nuovi iPad Pro montano il nuovo chip Apple Silicon M2.

Parliamo dello stesso chip che troviamo equipaggiato sugli ultimissimi MacBook Air e MacBook Pro: un chip a 5nm che offre un incremento fino al 18% delle prestazioni, grazie ai suoi 20 miliardi di transistor (il 25% in più) e ad una banda di memoria di 100 Gbps.

Entrando nello specifico, troviamo una CPU octa-core più veloce del 15% rispetto a quella dell’M1 e una GPU deca-core più veloce del 35%. Insomma, un gran bel balzo in avanti — che tuttavia potrebbe risultare praticamente impercettibile nell’utilizzo quotidiano e non professionale del tablet. Del resto il chip M1 era già un mostro di potenza.

I nuovi iPad Pro possono entrambi già essere ordinati a partire da oggi, li trovate sul sito ufficiale di Apple. A partire dal 26 ottobre saranno disponibili anche negli Apple Store e negli altri negozi di elettronica.

L’iPad Pro da 11 pollici parte da 1.069€ per il modello WiFi e 1.269€ per la versione con WiFi + 5G. Ben più costoso il modello da 12,9 pollici, che parte da ben 1.469€ per la versione solo WiFi e 1.669€ per quella con anche il 5G. Sono entrambi disponibili nei colori argento e grigio siderale e con un’ampia scelta di tagli di memoria diversi (128GB, 256GB, 512GB, 1TB e 2TB).