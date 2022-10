A Plague Tale: Requiem, nuovo trailer mostra il viaggio di Hugo

A Plague Tale: Requiem torna a mostrarsi in un nuovo trailer tutto dedicato al viaggio di Hugo. Vediamo il filmato.

A Plague Tale: Requiem torna a mostrarsi in un nuovo trailer tutto dedicato al nuovo viaggio di Hugo. Nel tentativo di lasciarsi alle spalle gli orrori vissuti nella provincia dell’Aquitania, i due fratelli si spostano verso Sud alla ricerca di una misteriosa isola che potrebbe contenere la chiave per la salvezza del piccolo Hugo. Vediamo il filmato:

Il secondo atto della storia di Amicia e Hugo vanta tutta una serie di miglioramenti nel gameplay pensati per fornire al giocatore maggiore libertà di approccio nell’affrontare le varie situazioni. Nella nostra recensione, abbiamo sottolineato che “A Plague Tale: Requiem è uno splendido inno all’amore fraterno, un’esperienza potente ed appassionante che vale la pena di giocare intensamente dall’inizio alla fine, in nome di una profondità narrativa che nel panorama videoludico è ormai divenuta sempre più rara. Il gioco riparte dalle solide basi di Innocence per dare vita ad un’esperienza più evoluta, più ricca e stimolante da giocare, grazie a delle interessanti soluzioni che favoriscono la libertà di approccio del giocatore.”

A Plague Tale: Requiem è ora disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PC e via cloud su Nintendo Switch. Sarà inoltre incluso nel catalogo di Xbox Game Pass fin dal lancio.