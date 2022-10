Uva: protegge da malattie cardiovascolari

Si contano circa 1 milione di tonnellate all’anno per il valore di un miliardo di euro. Con questi dati l’Italia è il principale produttore europeo di uva da tavola. L’uva però è utile anche per la salute. A dirlo è una ricerca italiana condotta dal Crea Viticoltura ed Enologia di Turi, in collaborazione con l’Università di Bari. Consumare uva da tavola protegge da malattie cardiovascolari.

Il tipo scelto per la ricerca è la varietà Autumn Royal, a bacca nera. Ha un moderato contenuto di zuccheri e un alto contenuto di polifenoli e antiossidanti. Inoltre, non aumenta la glicemia e il profilo lipidico. Altri benefici sono l’effetto anticoagulante e la riduzione di formazione di trombi. L’uva è ricca di sali minerali, vitamine A, B e C. In più, purifica fegato e intestino. Aiuta a combattere il rischio di aterosclerosi, riducendo il rischio di morte per disturbi cardiovascolari.

Una dieta ricca d’uva previene l’Alzheimer. I polifenoli dell’uva hanno proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie e il frutto può aiutare il cervello nella riduzione dello stress e nel miglioramento di memoria. L’uva rossa contrasta anche la crescita del cancro alla prostata e a prevenirlo. Insieme all’uva in questa funzione sono validi frutti di bosco, rosmarino, curcuma, buccia di mele.

Esiste anche la dieta dell’uva o ampeloterapia, che esiste fin dai Romani. Ha la durata di 2-3 giorni in cui si mangia solo uva iniziando da mezzo chilo al giorno per terminare fino a due chili. L’uva è utile anche a combattere i radicali liberi. L’uva è usata in cucina come spuntino e antipasto, ma anche come primo, ad esempio nel risotto all’uva bianca con gorgonzola e stracchino. L’uva è ideale per insaporire la carne come il pollo. Una ricetta tipica emiliana è la sapa, uno sciroppo di mosto d’uva fatto bollire a lungo. Grazie al mosto, si può preparare anche un budino gustoso.

L’uva è utile anche per l’estetica. La vinoterapia è un trattamento antico che con il suo potere antiossidante ha un effetto anti età sulla pelle. Se usato insieme a succo di limone, erbe aromatiche o miele, il vino aiuta anche a curare i capelli. Fare immersioni nel vino e scrub a base di foglie di vite rossa aiuta l’acne. Ecco le funzioni di ogni tipo di vino: