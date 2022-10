Tulsa King: trailer della serie Paramount+ con Sylvester Stallone

Paramount+ svela oggi il trailer della nuovissima serie tv con protagonista Sylvester Stallone, Tulsa King, in cui interpreta un capomafia intento a ricostruire il suo impero: la serie arriverà sulla piattaforma dal 13 novembre.

Nel cast Andrea Savage (“I’m Sorry”), Martin Starr (“Silicon Valley”), Max Casella (“The Tender Bar”), Domenick Lombardozzi (“The Irishman”), Vincent Piazza (“Boardwalk Empire”), Jay Will (“The Marvelous Mrs. Maisel”), A.C. Peterson (“Superman & Lois”) e Garrett Hedlund (“The United States vs. Billie Holiday”).

Sinossi:

Tulsa King segue il capo della mafia newyorkese Dwight “Il Generale” Manfredi (Sylvester Stallone), appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato a Tulsa, in Okla. Rendendosi conto che la sua famiglia mafiosa potrebbe non avere in mente i suoi interessi, Dwight costruisce lentamente una “banda” composta da un gruppo di personaggi improbabili, per aiutarlo a stabilire un nuovo impero criminale.

