La recensione della mini serie Netflix The Playlist, sulla realizzazione di Spotify non ha il diritto di essere così bella.

Iniziamo la recensione di The Playlist dicendo che ormai siamo così abituati a vedere le “saghe della vita reale” trasformate in televisione di prestigio che ogni volta che si verifica uno scandalo politico o un caso giudiziario scioccante, molti di noi stanno già proiettando il dramma nella nostra mente mentre gli eventi si svolgono. La regola non detta di aspettare anni per raccontare tutti i lati di una storia non si applica più.

Elizabeth Holmes deve ancora essere condannata per i suoi crimini nello scandalo di Theranos, ma ha già la sua miniserie con The Dropout di Hulu. Anna Delvey è ancora in prigione per la sua frode su vasta scala, ma la sua infamia è già stata messa in scena con Inventing Anna. E Mark Zuckerberg sta per avere il suo secondo film biografico di prestigio.

Il fatto che siamo così abituati a vedere queste storie significa anche che i nostri standard sono diventati più alti. Per ogni brillante rivisitazione, come lo sguardo magistrale di David Fincher a Zuckerberg in The Social Network, abbiamo anche visto WeCrashed di Apple TV Plus, un dramma patinato, costoso, ma in definitiva vuoto.

Indipendentemente da quanto irresistibili i personaggi sembrino sulla carta, per quanto stravaganti siano i loro exploit e, indipendentemente dalle gigantesche conseguenze delle loro azioni, è comunque necessario partire dalle basi giuste. La storia deve essere concisa, intrigante e ben ritmata, e hai bisogno di slancio fin dall’inizio.

Tutto ciò rende i risultati del cast e del team creativo dietro il nuovo dramma di Netflix, The Playlist, sulla creazione di Spotify, ancora più notevoli perché è uno dei miglior dramma in circolazione.

La serie è adattata da Spotify Untold, un libro del 2021 dei giornalisti investigativi svedesi Sven Carlsson e Jonas Leijonhufvud, o, per dare il titolo completo, The Spotify Play: How CEO and Founder Daniel Ek Beat Apple, Google e Amazon in the Race for audio dominance. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

Come è nato Spotify?

Articolata in sei episodi, la serie racconta il viaggio del servizio di streaming dalla mente del fondatore Daniel Ek a 433 milioni di utenti, inclusi 188 milioni di abbonati paganti, in 183 paesi diversi con quasi 10 miliardi di dollari di entrate annuali.

In 15 anni dal suo lancio, il servizio musicale è diventato sinonimo di streaming online. Andare su Spotify per ascoltare musica è comune quanto aprire Google per cercare qualcosa online. Gli irriducibili Apple potrebbero preferire Apple Music, gli audiofili potrebbero obiettare che Tidal ha un’esperienza di ascolto elevata, ma in termini di numeri, sono il trasandato negozio di dischi in una tranquilla strada secondaria e Spotify è il gigantesco centro commerciale dove i tuoi genitori, nonni e tutti i loro amici fanno tutti i loro acquisti. È un vero colosso. Ma come ci è arrivato?

The Playlist, che tiene a sottolineare che si tratta di un resoconto romanzato di ciò che è accaduto, traccia le origini di Spotify. All’inizio, il fondatore Daniel Ek è annoiato. Il prodigio IT, che guadagnava $ 50.000 al mese all’età di 18 anni, tale era la sua abilità nella creazione di siti Web e aveva abbastanza soldi per andare in pensione a 22 anni dopo aver venduto Advertigo, sta spendendo i suoi soldi e non facendo molto altro.

Sullo sfondo, The Pirate Bay, il sito svedese che permetteva agli utenti di cercare, scaricare e caricare tutto ciò che volevano, il che significa che un gran numero di canzoni e film venivano condivisi, è stato portato in tribunale, sotto la pressione di figure di spicco dell’industria della musica.

Ek vede un’opportunità. Pulisci l’esperienza per creare un lettore musicale veloce, facile da usare e dinamico che non ha bisogno che gli utenti abbiano file sui propri dispositivi. Presenta l’idea all’imprenditore Martin Lorentzon, l’uomo che ha acquistato la sua ultima attività. Insieme reclutano un team di programmatori e designer esperti e iniziano a cambiare il mondo.

Il problema è che l’industria musicale non vuole giocare a palla e non darà loro accesso alle loro canzoni, il che renderà il servizio praticamente inutile. Osserviamo l’inizio della battaglia per conquistare cuori e menti e aprire portafogli.

Un cambio di tempo

Continuiamo la recensione di The Playlist dicendo che l’istinto, quando lo scrittore Christian Spurrier (Spooks e Silent Witness) si è seduto per trasformare il libro di Carlsson e Leijonhufvud per lo schermo, deve essere stato quello di costruire tutto attorno a Ek.

Per approfondire il carattere dell’uomo che ha messo sottosopra l’industria musicale, per trovare le sue insicurezze, proprio come fece Aaron Sorkin con lo Zuckerberg di Jesse Eisenberg quando lo lasciò solo in una sala riunioni inviando una richiesta di amicizia a Erica Albright, l’ex ragazza il cui dumping lo ha spinto ad agire.

Gli aspiranti miliardari della tecnologia sono un regalo per gli sceneggiatori. Sono il ribelle con la felpa con cappuccio in una stanza piena di abiti, che sbadiglia e lancia aeroplanini di carta mentre gli adulti parlano di proprietà intellettuale, una fonte costante di capricci, una fonte inesauribile di conflitto.

Ek, che ora vale tra i due ei tre miliardi e ha fatto un’offerta per acquistare l’Arsenal Football Club l’anno scorso, ha quel ruolo in una certa misura. È sfacciato, spesso sgradevole e molto tagliente con i membri del suo staff.

Il suo disprezzo per l’industria musicale più ampia si manifesta in una serie di incontri esplosivi, ma non è al centro di tutto.

Questa è la forza della serie. Vediamo la storia di Spotify da sei prospettive. Per prima cosa seguiamo Ek, il burbero genio della tecnologia senza abilità umane.

Quindi vediamo attraverso gli occhi di figure del settore, in particolare Per Sundin, CEO di Sony Music e successivamente di Universal Music in Svezia, e poi episodi di Lorentzon, l’avvocato chiave Petra Hansson, il genio della programmazione Andreas Ehn e il cantante Bobbi T.

Ogni episodio si conclude con il passaggio del testimone al personaggio chiave successivo, continuando lo slancio della storia.

Tutti passano dalle luci della ribalta, tutti ricevono la loro solitaria richiesta di amicizia e tutti danno il loro sapore individuale alla serie.

È una vivacità costante e un trucco molto intelligente di Spurrier, che trasforma il materiale un po’ scheletrico in una serie di infiniti bocconcini.

Uno dei risultati chiave di Spurrier e del regista Per-Olav Sørensen con The Playlist è assicurarsi che la posta in gioco rimanga alta mentre la narrazione si svolge. Il tempo scorre e i soldi stanno finendo, e per tutto il tempo i personaggi chiave stanno lottando con i loro demoni.

Ek desidera disperatamente che Spotify strappi il controllo dall’industria musicale e democratizzi la musica stessa. Hansson punta la sua carriera legale nel tentativo di far decollare Spotify. E Lorentzon sta solo cercando di ottenere il più grande giorno di paga possibile, tenendo sotto controllo l’ego in calore dei giovani programmatori.

Come spettatore, è difficile immaginare perché ti dovrebbe importare della battaglia di Ehn per fermare il buffering del lettore o della spinta di Sundin per impedire a Sony Music di essere travolto da download illegali, ma questo è il fascino di The Playlist. Ti trascina senza sforzo.

Nella preparazione di The Social Network, tutto il discorso intorno al film era che l’unica cosa più noiosa di Facebook stesso era la prospettiva di un film su di esso. A prima vista, The Playlist aveva il potenziale per essere alla pari, ma il suo cast e il team creativo hanno creato un dramma teso, intelligente e perfettamente ritmato partendo dall’argomento più arido.

The Playlist è disponibile per la visione su Netflix.