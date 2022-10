iPhone 14, spunta l’ennesimo bug: “la SIM card non è leggibile” e il telefono si blocca

Gli utenti della Apple hanno segnalato un nuovo fastidioso bug che colpirebbe alcuni iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Insomma, la totalità dei nuovi telefoni presentati a settembre.

Il telefono mostrerebbe ripetutamente un messaggio d’errore relativo alla SIM. “La SIM non è leggibile, si prega di inserire una SIM valida”, recita l’avviso pop-up. La comparsa del messaggio in alcuni casi provocherebbe anche il freeze dell’iPhone, che smetterebbe dunque di funzionare correttamente.

Apple ha già annunciato di essere a conoscenza del problema e di star lavorando ad una soluzione. A scanso di equivoci, sembra proprio che si tratti di un errore di iOS 16. Un falso positivo: il lettore della SIM card funzionerebbe correttamente. È una buona notizia: significa che il bug si può risolvere facilmente con una patch. In caso contrario Apple sarebbe stata costretta a richiamare – e sostituire – milioni di smartphone in tutto il mondo.

In attesa di nuovi aggiornamenti, la stessa Apple consiglia agli utenti di non effettuare il ripristino del telefono nella speranza di risolvere il bug. Sembra che questa soluzione non funzioni. Piuttosto, nel frattempo gli utenti possono recarsi presso un Apple Store in modo da ricevere l’assistenza tecnica necessaria.

Non è il primo, clamoroso, glitch che ha disturbato il lancio dei nuovi telefoni di Apple. Nei primissimi giorni successivi al Day 1 era emerso un fastidioso problema della fotocamera principale degli iPhone 14 Pro/Pro Max: vibrava rumorosamente quando veniva utilizzata sulle app delle terze parti. Il glitch è stato (tempestivamente) risolto da Apple, il che fa ben sperare. Probabilmente anche questo nuovo bug verrà risolto altrettanto celermente.