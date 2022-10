Dead Space Remake: il team ha seguito l’approccio di Resident Evil 2

Il creative director di Dead Space Remake, Roman Campos-Oriola, ha rivelato che il team ha seguito l’approccio di Resident Evil 2 Remake per dare vita a questa nuova rivisitazione del capolavoro horror di Visceral Games. Campos-Oriola ha riferito che Motive Studio si è ispirato alla qualità e all’equilibrio tra fedeltà ed innovazione messo in campo dal remake Resident Evil 2.

Ci sono varie definizioni che si possono dare per cosa sia un remake, ma per me si tratta di spostarsi su un engine completamente nuovo e ricostruire totalmente il gioco – ha affermato Campo-Oriola – Oltre a questo, a seconda di quanto si vuole modificare il gioco originale, questo può portare a valicare la definizione e portarci nell’ambito del reboot. Questo riguarda soprattutto il fatto di rimanere o no fedeli alle fondamenta date dal genere e dalla storia.

Un buon esempio è fornito dal recente remake di Resident Evil 2, nel quale anche se è stata modificata la prospettiva, si tratta ancora di horror e mantiene comunque la stessa storia.