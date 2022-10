Captain America: New World Order – Harrison Ford nel cast come Thunderbolt, è lui l’attore action più longevo?

In Captain America: New World Order ci sarà anche Harrison Ford che vestirà i panni di Thunderbolt, per l'ennesimo ruolo in un blockbuster action.

Arriva la notizia ufficiale del coinvolgimento di Harrison Ford nell’universo Marvel nei panni di Thunderbolt: l’attore sarà tra i protagonisti di Captain America: New World Order. Il cast del progetto vedrà coinvolti anche Anthony Mackie, Shira Haas, Tim Blake Nelson e Carl Lumbly. A 80 anni l’iconico Harrison Ford si metterà in gioco nell’MCU per un nuovo ruolo action.

Da qualche tempo c’erano alcuni rumor che parlavano dei coinvolgimento di Harrison Ford in un progetto dei Marvel Studios e del suo possibile ruolo, ed ora è arrivata l’ufficialità. Captain America: New World Order farà parte della fase 5 dell’MCU.

Il personaggio del Generale Ross è stato per la prima volta introdotto nei fumetti Marvel nel 1962, ideato da Stan Lee e Jack Kirby, divenuto il principale avversario di Hulk, fino a quando, quarant’anni dopo la sua nascita editoriale, gli autori Jeph Loeb e Ed McGuinness non lo trasformarono in Hulk Rosso. Eccolo nelle pagine dei comics mentre è in trasformazione.

Il Generale Ross è diventato anche la guida del team dei Thunderbolts. Proprio questo incrocio tra il nuovo Captain America, la presenza del Thunderbolt di Harrison Ford e lo sviluppo del film Thunderbolts creano una connessione ed un ponte per il character. Ricordiamo che il cast di Thunderbolts vedrà questa formazione, inedita nei comics:

Valentina Allegra de la Fontaine (Julia Louis-Dreyfuss)

Red Guardian (David Harbour)

Winter Soldier (Sebastian Stan)

John Walker (Wyatt Russell)

Black Widow (Florence Pugh)

Taskmaster (Olga Kurylenko)

Ghost (Hannah John-Kamen)

Il film è previsto per l’uscita nelle sale statunitensi il 26 luglio del 2024. A questi personaggi si aggiungerà proprio il Thunderbolt di Harrison Ford. Si vociferava di un suo cameo nel nuovo film su Captain America, ma la sua apparizione potrebbe essere ben più corposa.

Ricordiamo che fino ad ora questa parte era appartenuta all’interprete William Hurt, che ne aveva vestito i panni in L’incredibile Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame e Black Widow (nonché nel corto “Il consulente”). William Hurt è scomparso quest’anno all’età di 71 anni.

Mentre Harrison Ford, nonostante i suoi 80 anni, sembra ancora essere più che attivo per quanto riguarda i ruoli nei blockbuster action. Sappiamo che ritornerà in Indiana Jones 5, e non sembra affatto interessato ad un avvicendamento con un attore più giovane. Lo stesso Chris Pratt, di cui si vociferava una possibile presenza come nuovo Indiana Jones, ha dichiarato tempo fa:

Non stanno già facendo un Indiana Jones con Harrison Ford? Tutto ciò che so è che una volta lessi una dichiarazione di Harrison Ford, e non so se l’abbia detta o meno, ma fu sufficiente per spaventarmi. Era un qualcosa del tipo ‘quando morirò Indiana Jones morirà con me’. E quindi potrei mai rischiare di farmi perseguitare un giorno dal fantasma di Harrison Ford?

Ford è anche il protagonista dello spin-off di Yellowstone, la serie TV western guidata dall’altro interprete longevo Kevin Costner. Gli appassionati di Harrison Ford e dei film Marvel non vedono l’ora di vedere il grande interprete di Han Solo vestire i panni di Thunderbolt.