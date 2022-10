Gli spiriti dell’isola: nuova clip dal film con Colin Farrell

Il Pinguino: Colin Farrell rivela che la serie è ambientata dopo The Batman

Il Pinguino: Colin Farrell rivela che la serie è ambientata dopo The Batman

Gli Spiriti dell’Isola: trailer e locandina italiana per il film con Colin Farrell

Gli Spiriti dell’Isola: trailer e locandina italiana per il film con Colin Farrell

The Banshees of Inisherin: il trailer del film con Colin Farrell

The Banshees of Inisherin: il trailer del film con Colin Farrell

The Batman 2: Colin Farrell vuole tornare per il film sequel

The Batman 2: Colin Farrell vuole tornare per il film sequel