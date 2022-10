Berserk Deluxe Edition: aperto il preordine del N.1 su Amazon

Su Amazon è disponibile il primo volume di Planet Manga di Berserk: Deluxe Edition, volume speciale della nuova edizione che Panini inizierà a stampare a breve. Il preordine permette di acquistare questo volume, che ha un prezzo di listino di 50€, a 47,50€. Ricordiamo inoltre che prenotandolo, avrete il prezzo minimo garantito: per questo, se si abbasserà ulteriormente, l’ordine verrà aggiornato automaticamente.

Lo chiamano Guerriero Nero. Nessun Apostolo può sopravvivere al suo passaggio. Lui è Gatsu e combatterà fino alla morte per ottenere vendetta. In un lungo viaggio, il brutale Berserk si trasformerà in un eroe capace di sacrificare tutto per il bene della donna che ama. Questo primo volume uscirà il 26 ottobre, in concomitanza con il Lucca Comics & Games 2022.

Questa edizione definitiva, che uscirà in 12 volumi con copertina simil-pelle, porterà il cupo capolavoro del compianto Kentaro Miura in una nuova versione extra lusso. Ricordiamo che dopo la morte di Kentaro Miura, la serie verrà portata avanti e conclusa da Koji Mori, portando avanti la serie seguendo le discussioni che aveva con Miura riguardo l’intreccio.

