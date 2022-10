Titans: lo showrunner non sa se ci sarà una quinta stagione

Siamo in attesa dell’uscita della quarta stagione di Titans, ma, nel frattempo, è stato già chiesto allo showrunner Greg Walker se ci sarà o meno una quinta stagione, considerando che si sono diffusi diversi rumor riguardo ad una cancellazione. Walker si è dimostrato incerto su questa possibilità, anche perché c’è da capire che risultati produrrà Titans 4.

Greg Walker ha dichiarato:

Ne sapete quanto ne so io, siamo in attesa. Al momento siamo entusiasti di questa quarta stagione. HBO Max è stata di grande supporto e ci ha aiutato tanto a creare lo show che volevamo realizzare, per portare questa serie TV davanti al maggior numero di spettatori possibili.

Tra i villain della nuova stagione ci sarà Joseph Morgan nei panni di Brother Blood, leader del culto denominato Church of Blood, di cui il malefico padre di Raven è un adepto. E poi verranno introdotti personaggi come Mother Mayhem, Jinx e Lex Luthor. Ricordiamo che il cast di Titans comprende Brenton Thwaites (Dick Grayson / Nightwing), Anna Diop (Kory Anders / Starfire), Teagan Croft (Rachel Roth / Raven), Ryan Potter (Gar Logan / Beast Boy), Conor Leslie (Donna Troy / Wonder Girl), Curran Walters (Jason Todd / Red Hood), Joshua Orpin (Conner Kent / Superboy), Alan Ritchson (Hank Hall / Hawk), Minka Kelly (Dawn Granger / Dove), Damaris Lewis (Blackfire), Savannah Welch (Barbara Gordon), Vincent Kartheiser (Dr. Jonathan Crane) e Jay Lycurgo (Tim Drake).

Titans 4 uscirà il 3 novembre su HBO Max. In Italia la serie è disponibile su Netflix.