The Midnight Club fa il Guinness World Record di jumpscare, eccoli tutti

The Midnight Club, oltre a raccogliere consensi su Netflix tra gli utenti della piattaforma streaming, ha stabilito un Guinness World Record per il numero di jumpscare presenti nel primo episodio della serie TV. Sono ben 21, e la stessa Netflix li ha pubblicati e racchiusi tutti in un video.

Ecco il filmato.

Questa è la descrizione della serie TV:

Per chi è partito e per chi partirà. Per noi ora e per quelli nell’aldilà: benvenuti al MIDNIGHT CLUB, una nuova serie horror Netflix di Mike Flanagan, il produttore di The Haunting of Hill House e di Midnight Mass. The Midnight Club esordirà il 7 ottobre. In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. The Midnight Club è tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike.

Lo stesso regista Mike Flanagan ha dichiarato sul progetto: