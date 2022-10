She-Hulk: Attorney at Law, la recensione:

Iniziamo la recensione di She-Hulk dicendo che la fase 4 del MCU ha introdotto una serie impressionante di nuovi eroi e cattivi, ma molti degli ultimi progetti dei Marvel Studios, come Eternals, Moon Knight e Ms. Marvel, hanno subito il contraccolpo delle recensioni a causa di contenuti e rappresentazioni culturali; e l’ultima serie del MCU, She-Hulk: Attorney at Law, non è diversa.

She-Hulk: Attorney at Law è una commedia di mezz’ora in cui Jennifer Walters, avvocato e cugina di Bruce Banner, si destreggia tra la sua carriera legale e il suo ritrovato personaggio superpotente.

Mentre la prima della serie tv è stata in gran parte accolta con recensioni positive, il tono irriverente e il tipo di umorismo di She-Hulk, insieme alla sua discussione sulle differenze tra l’esperienza maschile e quella femminile, hanno stimolato una conversazione online molto significativa.

Insieme a Moon Knight, Obi-Wan Kenobi, Lightyear e Ms. Marvel, She-Hulk: Attorney at Law è l’ultimo progetto Disney a soffrire della tendenza del review bombing con il 31,9% delle sue recensioni a 1 stella su IMDb.

Mentre She-Hulk ha concluso la sua corsa di nove episodi su Disney+, le statistiche della serie sono cambiate. Tuttavia, resta il fatto che l’attentato alla recensione di Attorney at Law è stato peggiore dei suoi predecessori MCU, e le serie tv che hanno subito il maggior numero di attacchi sono state quelle con le supereroine come protagoniste.

She-Hulk: Attorney at Law è grande, luminoso, colorato e anche molto ironico per il suo bene. Cercare di piegare gli schemi in teoria va bene, ma il mix di tropi in stile sitcom e poteri irradiati dai raggi gamma produce una serie troppo debole per distruggere qualsiasi cosa.

Anche se non c’è niente di sbagliato nella stravagante commedia d’ufficio, quel genere difficilmente gioca a favore dei punti di forza della Marvel. Per coloro che non hanno familiarità con il personaggio, la serie imposta diligentemente Jennifer Walters di Tatiana Maslany come cugina di Bruce Banner, alias Hulk (Mark Ruffalo), che accidentalmente mescola il suo sangue con quello di lui, investendola di forza e dimensioni straordinarie. Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

Mangia, Prega, Hulk

Proseguiamo la recensione di She-Hulk dicendo che durante la sua prima stagione She-Hulk: Attorney at Law ha subito grandi cambiamenti, dal punto di vista creativo e narrativo.

La sua narrazione da “quarta parete”, il formato procedurale e l’atmosfera più leggera e comica lo hanno sicuramente differenziato praticamente da ogni altra voce nel Marvel Cinematic Universe fino ad oggi.

Quindi probabilmente non dovremmo essere sorpresi dal fatto che il suo finale di stagione sia davvero diverso da qualsiasi cosa avessimo mai visto fare prima da questo franchise.

Uno dei punti fondamenti è se voi pensiate o meno che la serie abbia un buon finale per la prima stagione di She-Hulk o se racchiude in modo soddisfacente gli elementi eccezionali della storia di Jennifer Walters che abbiamo visto finora.

Ma l’ultimo è sicuramente un episodio memorabile che prende grandi e ambiziose oscillazioni, e in un franchise noto per la sicurezza e la prevedibilità delle sue formule, è un grosso problema.

Il più ampio commento ironico sulla macchina Marvel ha funzionato? Non sempre. Ma almeno questo episodio prende dei grossi rischi, nel bene e nel male.

Nell’ultimo episodio, Jen è ancora al suo punto più basso. Arrestata e collocata nella vecchia cella di detenzione di Emil Blonsky dopo gli eventi dell’episodio precedente, viene rilasciata a condizione che indossi una cavigliera e accetti di non trasformarsi mai più in She-Hulk.

Senza accedere al suo alter ego, viene licenziata da GLK&H, perde il suo appartamento ed è costretta a tornare nella casa dei suoi genitori, nonostante il fatto che sua madre abbia trasformato la sua vecchia stanza nella sua stanza di allenamento.

Nel disperato tentativo di allontanarsi dal caos della sua vita (e dal fatto che lei e Nikki stanno facendo pochi progressi nello scoprire le identità di coloro che stanno dietro Intelligencia), Jen torna al ritiro di Blonsky nella speranza di una nuova prospettiva sulla sua nuova situazione. Sfortunatamente quello che scopre è che Blonsky è scomparso e Intelligence sta effettivamente ospitando un incontro nello spazio degli eventi del ritiro.

Nel mondo dei fumetti Marvel, Intelligence è una legione di supercriminali. Su She-Hulk c’è un triste gruppo di troll di Internet che chiamano le donne “femmine” in modo non ironico e insistono sul fatto che ovviamente odiano la Thor di Natalie Portman (Jane Foster) solo perché la sua storia fa schifo, e non perché è una donna.

La sequenza in cui Nikki manda Pug a infiltrarsi nel gruppo e fingere di essere un fratello sessista che odia le donne è esilarante, non solo perché le espressioni facciali di Josh Segarra sono assurde, ma perché questo è proprio il tipo di conversazioni grossolane che molti di noi hanno visto recitare in vari spazi online e nella vita reale.

È tutto un meta-commento esilarante sulla misoginia e sullo stato del fandom dei supereroi oggi, e l’unica osservazione che viene da fare è che non è possibile che le persone che hanno più bisogno di vedere questo messaggio stiano effettivamente guardando She-Hulk.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di She-Hulk dicendo che il finale dell’episodio è selvaggiamente caotico, poiché Jen, Abominio, Titania e persino Bruce finiscono per rovinare l’incontro di Intelligencia e affrontarsi in vari punti.

Deadbeat Todd, che si rivela essere HulkKing perché ovviamente lo è, si inietta il siero sintetizzato dal sangue di She-Hulk e una massiccia lotta tra tutte le parti sembra destinata a scoppiare.

Ma invece del battle royale che tutti ci aspettiamo, Jen fondamentalmente interrompe la sua storia per dirci che niente di tutto ciò ha senso, ed è un modo esagerato e ridicolo per concludere la stagione.

E poi decide di fare qualcosa al riguardo. Il che, a quanto pare, implica essenzialmente non solo la rottura della quarta parete, ma anche la distruzione di Hulk.

Non fraintendetemi, è tutto fantastico da guardare, specialmente per chiunque abbia investito anni nel mondo del MCU e delle sue varie figure ausiliarie. Mentre She-Hulk si fa letteralmente strada attraverso il menu Disney+ per strisciare in una stanza degli sceneggiatori di Avengers: Assembled, lamentarsi del finale della sua serie e partire per Alla ricerca di Oz per trovare il “Kevin” che controlla tutte le cose Marvel, la serie tv porta l’intero concetto di “meta” a nuove vette folli.

Poiché Kevin non è una persona, è K.E.V.I.N. (alias Knowledge Enhanced Visual Interconnectivity Nexus), il supercomputer che utilizza algoritmi di intrattenimento per creare le storie che vediamo sullo schermo. Per i fan della Marvel, K.E.V.I.N. è a dir poco esilarante, sfoggia una targhetta che assomiglia esattamente all’onnipresente cappellino da baseball del vero Kevin Feige, in genere è selvaggiamente timido riguardo al futuro del franchise.

Ma la domanda è: questa deviazione super-meta funziona come un finale per She-Hulk, la serie con cui abbiamo trascorso nove settimane?

Non ne siamo sicuri. Voglio dire, alla fine riporta in vita Matt Murdock di Charlie Cox, lo veste a colori pastello e gli permette di fare una scena sotto il sole per una volta, e per questo, siamo grati. Ma questo episodio non ha molto senso come conclusione della storia della prima stagione di questa serie, dato che essenzialmente è solo un’esposizione che si fa strada attraverso il proprio climax.

La serie in realtà non esplora gran parte delle ricadute emotive degli eventi del gala di premiazione, in cui il pubblico era fin troppo disposto a vedere Jen e ad etichettarla come un mostro perché si è arrabbiata.

E mentre è bello vedere Todd punito per i suoi crimini, il suo legame personale con Jen in qualche modo diluisce alcuni dei punti più grandi della storia su gruppi online come Intelligencia e il vero danno che fanno alle donne.

La stessa Jen dice che la sua posta in gioco riguarda la sua vita che va in pezzi proprio mentre stava imparando a bilanciare entrambi i lati delle sue identità, e non siamo del tutto sicuri che questo episodio ritorni mai completamente su quel tema.