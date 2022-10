Cervicale: crea vertigini, quali sono i rimedi?

Ecco quando la cervicale procura sintomi come le vertigini. Cosa bisogna fare per avere sollievo da questo fastidioso disturbo che oggi ormai è sempre più comune.

Per cervicale si intende sempre un dolore che parte dal collo e arriva a dare mal di testa, nausea e vertigini. La causa è spesso la postura scorretta durante la giornata, in particolare quando lavoriamo. L’equilibrio viene gestito attraverso l’apparato vestibolare dentro all’orecchio. Nervi e canali inviano all’encefalo tutte le informazioni recepite. Ecco perché si parla di vertigini cervicali causate da un trauma o un disequilibrio di quella zona. Di seguito le cause di vertigine cervicale:

traumi cranici

artrosi del rachide cervicale

ernie dei dischi (zona cervicale)

I rimedi possono essere manipolazione fisica o farmaci appositi. Le manipolazioni sono massaggi fatti da un fisioterapista o un esperto per alleviare l’infiammazione dell’area specifica. Si tratta di esercizi che aiutano il potenziamento della muscolatura del collo, della schiena e della cervicale, sistemando l’equilibrio. Consigliabile a chi fa una vita molto sedentaria e a chi assume posizioni scorrette. Il fisioterapista può suggerire esercizi che aiutano a migliorare l’equilibrio del corpo. Basta farli con precisione e costanza. Ecco quali sono:

muovere la gamba piegata in avanti e indietro alternativamente

chiudere gli occhi

inclinare la testa indietro

inclinare la testa indietro a occhi chiusi

In altri casi più gravi i muscoli e i nervi si stimolano con iniezioni in punti focali per togliere l’infiammazione. Rimedi veloci ma dolorosi. Ecco di seguito i farmaci che possono essere prescritti sotto consiglio del medico:

antinfiammatori e antidolorifici

miorilassanti per rilassare i muscoli antivertiginosi

I farmaci non sono una cura definitiva, ma servono per alleviare il dolore acuto associandolo a un metodo di fisioterapia.