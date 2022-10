Attivismo: il 60% degli europei ha maggiore attenzione nella transizione ecologica

Moltissimi giovani attivisti sono stati accusati per diverso tempo di essere dei nullafacenti che non avevano voglia di studiare o lavorare, fino ad arrivare a insulti più pesanti. Ma, secondo uno studio pubblicato su Elsevier, è proprio grazie a loro e alle loro manifestazioni che, oggi, oltre il 60% della popolazione europea ha compreso la necessità di occuparsi dei cambiamenti climatici e del problema che questi rappresentano.

In Italia si raggiunge circa il 70%. Il movimento Fridays For Future ha avuto un ruolo centrale in questa vicenda. Lo studio pubblicato da Elsevier non è l’unica analisi a confermare un trend di questo tipo. Anche il sondaggio condotto da Essity “The Green Response Survey 2021” ha messo in luce come la pandemia ci abbia reso più sostenibili.