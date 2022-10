Volo diretto da Roma per tour in India

Buon momento di promozione relativa a tour in India grazie al nuovo volo diretto Roma-Delhi. Go World annuncia il rapporto tra Go Asia e ITA Airways.

Notizia ufficializzata da Go World, gruppo di tour operator specializzato nei viaggi a livello mondiale. Si tratta dell’operazione tra Go Asia, tour operator di viaggi in Oriente e ITA Airways. Quest’ultima è una compagnia aerea per promuovere il nuovo volo diretto Roma-Delhi. Un modo per sottolineare e valorizzare la bellezza dell’India. Le proposte per dicembre e Capodanno sono numerose. Fra le più interessanti:

Tutti in India Il Triangolo d’Oro partenza il 5 dicembre (7gg/6 notti a 1.290€ a persona voli inclusi)

Triangolo d’Oro e Varanasi con partenza il 3 dicembre con il volo inaugurale

7 dicembre (9gg/7 notti a 1.590€ a persona voli inclusi)

per Capodanno (9gg/7 notti a 2.660€ a persona voli inclusi)

Siamo entusiasti di sostenere il nuovo volo diretto Delhi-Roma di ITA Airways che rende l’India più comoda e vicina. L’India rappresenta da sempre una delle destinazioni di punta dove gli agenti di viaggio ci riconoscono un’esperienza decennale e la proposta di esperienze uniche.

Ludovico Scortichini, presidente di Go World

I viaggi di gruppo partono dalla capitale amministrativa Delhi. Poi continuano nel Rajasthan per raggiungere la cittadina fiabesca di Jaipur con i suoi edifici in arenaria rosa. Lungo il tragitto per arrivare ad Agra e al Taj Mahal si prevedono due soste. La prima alla città fantasma di Fatehpur Sikri, la seconda in un villaggio del Rajasthan per provare un’esperienza speciale e scoprire la parte rurale dell’India. Il Triangolo d’oro e Varanasi prosegue per Varanasi, la città spirituale dell’India. Qui si svolgono riti sacri all’alba e al tramonto sulle rive del Gange.