Vista: arriva la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia

Le “Giornate della Vista” garantiscono visite oculistiche e occhiali gratis agli indigenti. Circa 2,7 miliardi le persone con difetti visivi non corretti.

Bisogna difendere il diritto di vedere bene e permettere un accesso alle visite oculistiche e a occhiali da vista gratuiti ai più bisognosi. La OneSight EssilorLuxottica Foundation, già dal 2013, ha dato il via all’assistenza oculistica a mezzo miliardo di persone. Ha fornito occhiali a oltre 50 milioni di individui nelle zone più svantaggiate mondiali. L’obiettivo è eliminare i difetti visivi non corretti entro il 2050. In una nota si legge:

Una mission che nel nostro Paese è stata affidata al nuovo capitolo italiano: la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia Ets (Ente terzo settore), nata dalla fusione tra la Fondazione OneSight Luxottica Group Foundation-Onlus e la Fondazione Salmoiraghi & Viganò.

La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia agirà su tre basi fondamentali: oftalmologia, prevenzione e filantropia. Inoltre, continuerà le attività benefiche già ideate dal gruppo. Il suo ruolo attivo riguarderà anche informazione, comunicazione, sensibilizzazione e prevenzione della vista. Avvierà l’iniziativa “Le Giornate della Vista 2022-2023” in 12 città italiane con visite oculistiche per indigenti a titolo gratuito e donazione di occhiali da vista.

La Fondazione utilizza un approccio innovativo orientato alla filantropia, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica e a collaborazioni finalizzate a creare un accesso sostenibile alla cura della vista. Insieme a medici oculisti ed associazioni vogliamo creare un concreto circolo virtuoso, dedicato alla vista delle persone più svantaggiate. Con loro saremo più forti e potremo realizzare al meglio la nostra mission e i nostri obiettivi, concentrando gli sforzi in maniera più efficace, estendendo la portata degli interventi e massimizzando il nostro impatto sociale.

Andrea Rendina, segretario generale

La prima tappa sarà a Milano dal 10 al 21 ottobre nella Casa dell’accoglienza “Enzo Jannacci”. Saranno allestite 5 sale con strumenti specialistici per le visite oculistiche. Queste saranno condotte dal team di Francesco Bandello, direttore Unità di oculistica dell’Irccs San Raffaele ospedale di Milano. Presente anche una sala dedicata alla scelta degli occhiali da vista con ottici specializzati.

Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto di sostegno verso chi nella nostra città ha più bisogno ed è importante che si svolga in uno spazio pubblico che storicamente ospita persone con storie di grande marginalità dando loro una possibilità di reinclusione sociale. Un riscatto che non può prescindere dal raggiungimento di una condizione di salute e di benessere fisico che è la base per ogni percorso verso l’autonomia.

Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e salute del Comune di Milano