The Lost King, la recensione: lunga vita a Riccardo III

La recensione di The Lost King di Stephen Frears, la vera storia di come i resti del famigerato re sono stati trovati a Leicester.

Iniziamo la recensione di The Lost King dicendo che Philippa Langley, la storica investigatrice dilettante di Sally Hawkins, si scontra con l’establishment archeologico mentre persegue il suo sogno di trovare i resti mortali del tanto diffamato Re Riccardo III.

Non iniziate a cantare la canzoncina di Robin Hood perché non è ancora il momento. Scherzi a parte, per dare un contesto più ampio, un paio di anni fa, l’affascinante film britannico The Dig raccontava la storia della “vita vera” dell’archeologo autodidatta Basil Brown (interpretato da Ralph Fiennes) che veniva messo da parte dalla scoperta dei tesori di Sutton Hoo da uno stabilimento snob che tenta di prendersi il merito del suo lavoro.

Quella formula vincente è rivisitata in questo ultimo dramma dal team del regista Stephen Frears, lo scrittore Jeff Pope e lo scrittore-attore Steve Coogan,

“Mandato prima della mia epoca in questo mondo che respira”, è il famoso modo di descrivere se stesso del Richard di Shakespeare, “poco truccato, e questo è così fuori moda che i cani mi abbaiano”. Queste sono parole che trafiggono il cuore turbato di Philippa, il suo ME l’ha rifiutata e ridicolizzata, il suo lavoro a rischio. Nel frattempo, a casa, il suo matrimonio con John (Steve Coogan) è crollato, eppure i due rimangono nervosamente legati, condividendo le cure dei loro piccoli figli.

Quando Philippa legge una biografia di Riccardo III che mette in evidenza lo scollamento tra la sua reputazione (un usurpatore deforme e malvagio) e il suo “vero” sé, decide di mettere le cose in chiaro. Quindi, dopo un paio di incontri in un pub con altri riccardiani, bussa alle porte dell’establishment, in cerca di finanziamenti per dissotterrare le ossa di Riccardo III, che si è convinta giacciono sotto un parcheggio a Leicester.

Chiunque abbia familiarità con la storia della vita reale conosce già la svolta più strana; che Langley è stata guidata in quel parcheggio da “un impulso travolgente” che le ha lasciato la “pelle d’oca” quando si è fermata in un punto particolare, spaventosamente contrassegnato da una “R”.

In The Lost King, la verità pungente che Langley ha seguito un “intuizione” è drammatizzata attraverso le visioni di un re Riccardo (Harry Lloyd) profumatamente teatrale che perseguita i sogni ad occhi aperti di Philippa e guida la sua ricerca.

Una tale stravagante presunzione drammatica è normale per Coogan e Pope, la cui sceneggiatura per Philomena ha mandato Coogan e Judi Dench in un viaggio cinematografico negli Stati Uniti nonostante il fatto che Philomena Lee fosse effettivamente rimasta a casa mentre il giornalista Martin Sixsmith si è recato a Washington per cercare per suo figlio.

Qui, l’esatta natura di questa apparizione regale vagamente sopra le righe è mantenuta più ambigua, sebbene lo sconcerto di Philippa sulla sua esistenza sembri essere “reale”. Altrove, Frears intercetta il suo ex partner John lamentandosi del fatto che una pistola è puntata alla sua testa, con una pistola vera che spara cerimonialmente su Edimburgo, un’indicazione della sottigliezza metaforica del film. Di seguito il trailer ufficiale pubblicato su YouTube:

Reputazione e meriti

Continuiamo la recensione di The Lost King dicendo che c’è un senso di “storia che si ripete” nelle accuse secondo cui The Lost King ha dipinto ingiustamente personaggi della vita reale come cattivi per scopi drammatici. In una scena particolarmente memorabile di Philomena, la crudele sorella Hildegarde ribolle a Sixsmith dicendo che “quelle ragazze non hanno nessuno da incolpare se non se stesse e la propria incontinenza carnale”, eppure in realtà la vera Hildegarde morì diversi anni prima che iniziassero le indagini di Sixsmith.

In The Lost King, è l’Università di Leicester a disegnare i veri contorni della storia, con Lee Ingelby che interpreta il vice Richard Taylor nei panni di un viscido cacciatore di gloria, che prende in giro la protagonista prima di rubare il merito del suo successo.

Langley ha affermato di essere stata effettivamente “messa da parte ed emarginata” dagli accademici, ma Taylor ha accusato The Lost King di aver creato “una narrativa artificiale di un’università sessista dominata dagli uomini [eliminando] tutte le principali protagoniste accademiche femminili”.

Il ritratto di Mark Addy del dottor Richard Buckley, che si unisce a Philippa dopo che la sua stessa posizione è diventata pericolante, potrebbe essere più amabile, ma anche Buckley si è lamentato del fatto che “non c’è verità nel fatto che il nostro dipartimento sia minacciato di chiusura o che il mio lavoro sia on the line” e descrive questi punti della trama come “non veritieri”.

Niente di tutto ciò influisce sull’evidente fascino drammatico del film, poiché Hawkins infonde una vita vulnerabile in un personaggio che supera ostacoli apparentemente insormontabili per dimostrare al mondo che merita di essere presa sul serio, il vero cuore del film.

Considerazioni finali

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di The Lost King dicendo che qualunque siano le sue incongruenze,

The Lost King è una storia di una realtà scomoda che si rivela un veicolo perfetto per la presenza sullo schermo affidabile e vincente di Hawkins.

È convinta che re Riccardo non meriti la sua reputazione di uno dei grandi cattivi della storia medievale; che non era solo un tizio che ha ucciso i suoi nipoti per reclamare il trono. Sono tutte notizie false messe in giro dai Tudor. Si unisce alla Richard III Society i cui membri ritengono anche che la storia non abbia trattato il re in modo equo.

La sua ricerca dettagliata la porta al famoso parcheggio e il progetto della società “Looking for Richard” finanzia l’esumazione. All’inizio sembra essere elettrizzante quando i resti vengono scoperti, ma poi l’entusiasmo va subito a calare piano piano.

Probabilmente non riesce a costruire abbastanza la sua bolla o mondo perché il film non trova mai il suo tono e rimbalza sempre tra il solenne e il sentimentale. E il ritmo è interrotto, in particolare nell’atto finale che si concentra molto meno su questa straordinaria scoperta.

Tra le altre cose scopriamo che il re non era gobbo ma soffriva di scoliosi (come la maggior parte delle persone) il che significa che probabilmente aveva semplicemente una spalla più bassa dell’altra. L’altro punto focale della questione è sulla battaglia tra Langley e gli accademici della Leicester University che, hanno cercato di rubare tutta la gloria per se stessi. L’Università lo nega e c’è stato un bel furore, se volete indagare troverete molte notizie a riguardo.

Ma ci sono alcuni momenti deliziosamente divertenti e le prestazioni sono eccellenti. Hawkins, sempre brillante, interpreta Philippa come permalosa e testarda, ma riesce a suggerire che questo è un personaggio che è anche in qualche modo alla ricerca di se stesso.

Per quanto riguarda Coogan, c’è una generosità nella sua performance – e ottiene la linea migliore; ma per il resto, purtroppo, non ha davvero molto da fare. Tuttavia, è sicuramente il tipo di film con cui vi troverete ad indagare nei meandri della storia medievale e non solo. Dovrete solo avere il coraggio di addentrarvi in questa foresta di eventi e personaggi unici e i loro singolari problemi.

Come ultima cosa, offre una delle battute che saranno tra le preferite dell’anno – “Ragazzi… la mamma ha trovato Riccardo III!” – ma non il lato comico non prende mai vita. Tuttavia, è uno di quei filmaffidabili che offre una certa quantità di comfort e calore, ed è il giusto film per il nostro inverno di malcontento.