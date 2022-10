Sylvester Stallone e Bear Grylls realizzeranno una serie TV insieme

Sylvester Stallone e Bear Grylls sono pronti a collaborare per realizzare una serie TV insieme, che è stata descritta come un progetto improntato sull’avventura. Stallone lavorerà alla serie con la sua Balboa Productions, e ci saranno anche Bear Grylls con i Natural Studios e gli Endemol Shine North America.

La serie TV targata Stallone e Grylls vedrà lavorare anche Kourosh Taj, Carrie Keagan, Banijay ed il co-CEO Delbert Shoopman. Sharon Levy e DJ Nurre faranno da produttori esecutivi per Endemol Shine North America.

Stallone ha detto sul progetto:

Ho sempre cercato di spingermi oltre, ed è fantastica l’idea di unire l’improbabile con l’incredibile per generare qualcosa d’indimenticabile. Abbiamo nei piani qualcosa di epico, bello e capace di cambiare le regole del gioco.

Bear Grylls ha poi aggiunto:

Per me è un onore il fatto di poter lavorare con la Balboa Productions. Sly è sempre stata una figura adrenalinica, e stiamo vedendo la stessa forza impiegata anche per questo progetto.

La Balboa Productions ha già lavorato a Tulsa King, a Samaritan e Rambo: Last Blood, mentre i The Natural Studios hanno curato le serie Running Wild e You Vs Wild.