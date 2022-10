Society of Explorers and Adventurers: Ryan Reynolds farà il film sull’attrattiva Disney

Ryan Reynolds è stato incluso nel film sull'attrattiva Disney Society of Explorers and Adventurers. Ecco i dettagli.

Un’altra attrattiva Disney è pronta a diventare un lungometraggio, e nel progetto sarà incluso il popolare interprete Ryan Reynolds. L’attrattiva che verrà messa al centro del film è la Society of Explorers and Adventurers.

A scrivere il progetto ci sarà Qui Nguyen, che ha già lavorato a Raya and the Last Dragon, e che ha curato la regia di Strange World. The Society of Explorers and Adventurers sarà prodotto dalla casa di Ryan Reynolds, la Maximum Effort. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di lanciare un vero e proprio franchise.

Al centro dell’attrattiva c’è la storia di un gruppo di esploratori, che hanno fondato la società nel 1538 a Porto Paradiso, in Italia. Si trattava di un gruppo capace di riunire scienziati, esploratori, artisti e avventurieri. L’obiettivo era quello di recuperare reperti artistici di valore rendendoli di pubblico dominio.

Del gruppo dell’attrattiva Society of Explorers and Adventurers fanno parte personaggi come Harrison Hightower III, Lord Henry Mystic, Barnabas T. Bullion, Mary Oceaneer ed il Dr. Albert Falls.

Ricordiamo che l’idea di sviluppare film su attrattive Disney ha raggiunto il suo culmine con la fortunatissima saga dei Pirati dei Caraibi. Ultimamente è in sviluppo The Haunted Mansion, con Jared Leto e Jamie Lee Curtis.